Генштаб: 139 боїв відбулось на фронті, з них 41 – на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникЧетвер, 28 серпня 2025, 08:16
Генштаб: 139 боїв відбулось на фронті, з них 41 – на Покровському напрямку
Фото - відділення комунікацій 148 окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ

За минулу добу на фронті відбулось 139 бойових зіткнень, з них 41 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 08:00 28 серпня

Дослівно: "Загалом протягом минулої доби зафіксовано 139 боєзіткнень. За уточненою інформацією, за вчора, загарбники завдали 84 авіаційних ударів, скинули 154 керовані авіаційні бомби. Крім того, росіяни залучили для ураження 5770 дронів-камікадзе та здійснили 5177 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню".

Деталі: "Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Українські захисники зупинили дев’ять штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку РФ п’ять разів атакувала позиції України в районах населених пунктів Глибоке, Колодязне, Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили три атаки поблизу Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Плещіївки, Торецька, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 41 штурмову дію у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Маяк, Котлине, Новомиколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка, Запорізьке, Толстой, Андріївка-Клевцове, Піддубне, Комишуваха, Темирівка та в бік населених пунктів Січневе, Лісне.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
