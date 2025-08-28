Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: 139 боев произошло на фронте, из них 41 – на Покровском направлении

Татьяна ОлейникЧетверг, 28 августа 2025, 08:16
Генштаб: 139 боев произошло на фронте, из них 41 – на Покровском направлении
Фото - отделение коммуникаций 148 отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ

За прошедшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений, из них 41 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 08:00 28 августа

Дословно: "Всего за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений. По уточненной информации, за вчерашний день захватчики нанесли 84 авиационных удара, сбросили 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, россияне привлекли для поражения 5770 дронов-камикадзе и осуществили 5177 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в частности 86 – из реактивных систем залпового огня".

Реклама:

Детали: "Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Украинские защитники остановили девять штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении РФ пять раз атаковала позиции Украины в районах населенных пунктов Глубокое, Колодезное, Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодезов, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закитного, Дроновки и Шандриголового.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили три атаки вблизи Федоровки, Григоровки и в направлении Северска.

На Торецком направлении враг осуществил девять атак в районах Плещеевки, Торецка, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении украинские военные остановили 41 штурмовую операцию в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Сухецкое, Лесовка, Удачное, Маяк, Котлино, Новониколаевка, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Проминь, Балаган, Новопавловка, Червоный Лиман, Покровск.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Филия, Ивановка, Воскресенка, Запорожское, Толстой, Андреевка-Клевцово, Поддубное, Комышуваха, Темировка и в сторону населенных пунктов Снежное, Лесное.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновлено В Киеве уже 17 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
Фон дер Ляйен выступила с экстренным заявлением по поводу российской атаки на Киев: готовятся новые санкции
МИД Венгрии запретил въезд командиру ВСУ из-за атаки на нефтепровод "Дружба"
фотоОфис "Украинской правды" пострадал в результате атаки РФ на Киев
фото, видео В РФ заявили про атаку сотни дронов: горят два НПЗ
Пограничники начали выпускать из Украины мужчин в возрасте до 22 лет
Все новости...
Генштаб
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 110 боев
130 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб
Генштаб подтвердил бои в двух селах Днепропетровской области, но отрицает оккупацию
Последние новости
14:42
фото, видео, обновлено В Киеве уже 17 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
14:35
Россияне поразили корабль ВМС ВСУ, один член экипажа погиб
14:34
Не более двух часов в день: в одном из городов Японии хотят ограничить использование телефонов
14:21
У Путина назвали смертельный удар по Киеву "успешным" и заявили, что хотят переговоров
14:21
"Укрзализныця" сообщила, как изменилось движение поездов после атаки РФ
14:20
Последствия засухи: аграрный комитет назвал сумму убытков аграриев
14:06
Гендиректор "Авроры": В Украине у Temu и Aliexpress условия лучше, чем у отечественных производителей
14:02
СМИ: Россияне запускают дроны над маршрутами военных грузов США в Германии
13:54
Завод Bayraktar в Киеве попал под удар россиян – Зинкевич
13:48
Поставки российской нефти по "Дружбе" возобновились и в Венгрию
Все новости...
Реклама:
Реклама: