Генштаб: 139 боев произошло на фронте, из них 41 – на Покровском направлении

За прошедшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений, из них 41 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 08:00 28 августа

Дословно: "Всего за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений. По уточненной информации, за вчерашний день захватчики нанесли 84 авиационных удара, сбросили 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, россияне привлекли для поражения 5770 дронов-камикадзе и осуществили 5177 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в частности 86 – из реактивных систем залпового огня".

Детали: "Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Украинские защитники остановили девять штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении РФ пять раз атаковала позиции Украины в районах населенных пунктов Глубокое, Колодезное, Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодезов, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закитного, Дроновки и Шандриголового.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили три атаки вблизи Федоровки, Григоровки и в направлении Северска.

На Торецком направлении враг осуществил девять атак в районах Плещеевки, Торецка, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении украинские военные остановили 41 штурмовую операцию в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Сухецкое, Лесовка, Удачное, Маяк, Котлино, Новониколаевка, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Проминь, Балаган, Новопавловка, Червоный Лиман, Покровск.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Филия, Ивановка, Воскресенка, Запорожское, Толстой, Андреевка-Клевцово, Поддубное, Комышуваха, Темировка и в сторону населенных пунктов Снежное, Лесное.