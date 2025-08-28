ЗСУ знешкодили 880 загарбників за добу
Четвер, 28 серпня 2025, 08:16
За минулу добу Сили оборони відмінусували 880 російських солдатів, 4 ворожі танки і 40 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 079 630 (+880) осіб,
- танків – 11 139 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 23 185 (+7) од,
- артилерійських систем – 32 064 (+40) од,
- РСЗВ – 1 474 (+2) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53 961 (+325) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60 007 (+120) од,
- спеціальної техніки – 3 952 (+2) од.
Дані уточнюються.