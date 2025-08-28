Усі розділи
ЗСУ знешкодили 880 загарбників за добу

Ірина БалачукЧетвер, 28 серпня 2025, 08:16
ЗСУ знешкодили 880 загарбників за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони відмінусували 880 російських солдатів, 4 ворожі танки і 40 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 079 630 (+880) осіб,
  • танків – 11 139 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 23 185 (+7) од,
  • артилерійських систем – 32 064 (+40) од,
  • РСЗВ – 1 474 (+2) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53 961 (+325) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60 007 (+120) од,
  • спеціальної техніки – 3 952 (+2) од.

Дані уточнюються.

