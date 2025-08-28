ВСУ обезвредили 880 захватчиков за сутки
Четверг, 28 августа 2025, 08:16
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 880 российских солдат, 4 вражеских танка и 40 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 079 630 (+880) человек,
- танков – 11 139 (+4) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 185 (+7) ед.,
- артиллерийских систем – 32 064 (+40) ед.,
- РСЗО – 1 474 (+2) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 53 961 (+325) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 007 (+120) ед.,
- специальной техники – 3 952 (+2) ед.
Данные уточняются.