Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ обезвредили 880 захватчиков за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 28 августа 2025, 08:16
ВСУ обезвредили 880 захватчиков за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 880 российских солдат, 4 вражеских танка и 40 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 1 079 630 (+880) человек,
  • танков – 11 139 (+4) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 185 (+7) ед.,
  • артиллерийских систем – 32 064 (+40) ед.,
  • РСЗО – 1 474 (+2) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 53 961 (+325) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 60 007 (+120) ед.,
  • специальной техники – 3 952 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновлено В Киеве уже 17 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
Фон дер Ляйен выступила с экстренным заявлением по поводу российской атаки на Киев: готовятся новые санкции
МИД Венгрии запретил въезд командиру ВСУ из-за атаки на нефтепровод "Дружба"
фотоОфис "Украинской правды" пострадал в результате атаки РФ на Киев
фото, видео В РФ заявили про атаку сотни дронов: горят два НПЗ
Пограничники начали выпускать из Украины мужчин в возрасте до 22 лет
Все новости...
Росcия
Россия и Китай впервые провели совместное подводное патрулирование в Тихом океане
В Евросоюзе обсуждают ограничения против России, чтобы агрессор не мог обходить санкции
Большинство американцев за жесткие санкции против "друзей" Кремля – Reuters
Последние новости
14:42
фото, видео, обновлено В Киеве уже 17 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
14:35
Россияне поразили корабль ВМС ВСУ, один член экипажа погиб
14:34
Не более двух часов в день: в одном из городов Японии хотят ограничить использование телефонов
14:21
У Путина назвали смертельный удар по Киеву "успешным" и заявили, что хотят переговоров
14:21
"Укрзализныця" сообщила, как изменилось движение поездов после атаки РФ
14:20
Последствия засухи: аграрный комитет назвал сумму убытков аграриев
14:06
Гендиректор "Авроры": В Украине у Temu и Aliexpress условия лучше, чем у отечественных производителей
14:02
СМИ: Россияне запускают дроны над маршрутами военных грузов США в Германии
13:54
Завод Bayraktar в Киеве попал под удар россиян – Зинкевич
13:48
Поставки российской нефти по "Дружбе" возобновились и в Венгрию
Все новости...
Реклама:
Реклама: