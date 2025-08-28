У Києві через російський удар пошкоджена будівля представництва Євросоюзу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок повітряного удару Росії по Києву у ніч на 28 серпня зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сибіги в соцмережі Х

Деталі: Міністр заявив, що під час нічного удару Росія також націлилась на дипломатів, що є прямим порушенням Віденської конвенції.

"Місія ЄС в Україні зазнала пошкоджень. Це вимагає засудження не тільки з боку ЄС, але й усього світу. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу", – написав міністр.

During the night strike, Russia also targeted diplomats—in direct breach of the Vienna convention. The EU mission to Ukraine was damaged. This requires not only the EU’s, but worldwide condemnation. We express solidarity with our EU colleagues and are ready to provide assistance. pic.twitter.com/NqP1JGJxIy — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 28, 2025

Сибіга наголосив, що Україна наполягає на рішучій міжнародній реакції на жорстокий удар Росії по Києву та інших містах.

"Росія вбила щонайменше 8 осіб, серед яких була дитина, та завдала удару по цивільній інфраструктурі. Незалежно від того, що Путін сказав на Алясці, його реальні дії відкидають дипломатію, діалог та мирні зусилля", – підкреслив глава української дипломатії.

Після чергової жорсткої масованої атаки росіян на Київ у ніч на 28 серпня президент Володимир Зеленський розраховує почути реакцію від угорської влади.

А в Польщі у ніч на 28 серпня у зв’язку з повітряними ударами Росії по Україні заявили, що запустили "всі необхідні процедури" для захисту свого повітряного простору.