Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве из-за российского удара повреждено здание представительства Евросоюза

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникЧетверг, 28 августа 2025, 09:28
В Киеве из-за российского удара повреждено здание представительства Евросоюза
фото из соцсети Х Андрея Сибиги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в результате воздушного удара России по Киеву в ночь на 28 августа было повреждено здание представительства Европейского Союза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Сибиги в соцсети Х

Детали: Министр заявил, что во время ночного удара Россия также нацелилась на дипломатов, что является прямым нарушением Венской конвенции.

Реклама:

"Миссия ЕС в Украине подверглась повреждениям. Это требует осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь", – написал министр.

РЕКЛАМА:

Сибига подчеркнул, что Украина настаивает на решительной международной реакции на жестокий удар России по Киеву и другим городам.

"Россия убила по меньшей мере 8 человек, среди которых был ребенок, и нанесла удар по гражданской инфраструктуре. Независимо от того, что Путин сказал на Аляске, его реальные действия отвергают дипломатию, диалог и мирные усилия", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

После очередной жесткой массированной атаки россиян на Киев в ночь на 28 августа президент Владимир Зеленский рассчитывает услышать реакцию от венгерских властей.

А в Польше в ночь на 28 августа в связи с воздушными ударами России по Украине заявили, что запустили "все необходимые процедуры" для защиты своего воздушного пространства.

 

обстрелЕСКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновлено В Киеве уже 17 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
Фон дер Ляйен выступила с экстренным заявлением по поводу российской атаки на Киев: готовятся новые санкции
МИД Венгрии запретил въезд командиру ВСУ из-за атаки на нефтепровод "Дружба"
фотоОфис "Украинской правды" пострадал в результате атаки РФ на Киев
фото, видео В РФ заявили про атаку сотни дронов: горят два НПЗ
Пограничники начали выпускать из Украины мужчин в возрасте до 22 лет
Все новости...
обстрел
Российские войска атаковали Днепропетровскую область: ранены двое мужчин
Росія завдала значних ушкоджень газотранспортній інфраструктурі на Полтавщині
Россияне частично уничтожили фабрику ДТЭК в Донецкой области
Последние новости
14:42
фото, видео, обновлено В Киеве уже 17 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
14:35
Россияне поразили корабль ВМС ВСУ, один член экипажа погиб
14:34
Не более двух часов в день: в одном из городов Японии хотят ограничить использование телефонов
14:21
У Путина назвали смертельный удар по Киеву "успешным" и заявили, что хотят переговоров
14:21
"Укрзализныця" сообщила, как изменилось движение поездов после атаки РФ
14:20
Последствия засухи: аграрный комитет назвал сумму убытков аграриев
14:06
Гендиректор "Авроры": В Украине у Temu и Aliexpress условия лучше, чем у отечественных производителей
14:02
СМИ: Россияне запускают дроны над маршрутами военных грузов США в Германии
13:54
Завод Bayraktar в Киеве попал под удар россиян – Зинкевич
13:48
Поставки российской нефти по "Дружбе" возобновились и в Венгрию
Все новости...
Реклама:
Реклама: