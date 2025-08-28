Усі розділи
"Кинджали", балістика, дрони: ППО знешкодила 589 російських цілей, є влучання у 13 локаціях

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 серпня 2025, 09:30
фото ДСНС Києва

У ніч на 28 серпня Росія завдала масованого удару по території України ударними БпЛА, ракетами повітряного та наземного базування, загалом – 629 засобами повітряного нападу, ППО знешкодила 589 з них.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Деталі: З 19.30 середи противник застосував:

- 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ Криму;

- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. – РФ.;

- 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської та Воронезької обл. – РФ.;

- 20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – РФ.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 590 повітряних цілей:

- 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

- 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

- 18 крилатих ракет Х-101;

Зафіксовано влучання ракет та ударних дронів ворога на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Дослівно: "Повітряна атака триває, протиповітряна оборона продовжує бойову роботу із знищення ворожих цілей. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!

Чергова жорстока атака росії, чергові жертви серед мирного населення, серед загиблих – діти. Висловлюємо щирі співчуття близьким, хто втратив рідних. російські військові злочинці обов’язково будуть покарані".

ракетний ударППОПовітряні сили ЗСУвійна
