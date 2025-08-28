"Кинжалы", баллистика, дроны: ПВО обезвредила 589 российских целей, есть попадания в 13 локациях

В ночь на 28 августа Россия нанесла массированный удар по территории Украины ударными БПЛА, ракетами воздушного и наземного базирования, в общей сложности – 629 средствами воздушного нападения, ПВО обезвредила 589 из них.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: С 19.30 среды противник применил:

Реклама:

- 598 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов из направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское – ВОТ Крыма;

- 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской обл. – РФ.;

- 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской и Воронежской обл. – РФ.;

РЕКЛАМА:

- 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. – РФ.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 590 воздушных целей:

- 563 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

- 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

- 18 крылатых ракет Х-101;

Зафиксировано попадание ракет и ударных дронов врага на 13 локациях, падение сбитых (обломки) на 26 локациях.

Дословно: "Воздушная атака продолжается, противовоздушная оборона продолжает боевую работу по уничтожению вражеских целей. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях!

Очередная жестокая атака России, очередные жертвы среди мирного населения, среди погибших – дети. Выражаем искренние соболезнования близким, потерявшим родных. Российские военные преступники обязательно будут наказаны".