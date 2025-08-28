Усі розділи
У Києві вже 8 загиблих через російський удар – Зеленський

Ірина БалачукЧетвер, 28 серпня 2025, 08:24
У Києві вже 8 загиблих через російський удар – Зеленський
Фото ДСНС

Вісім людей, серед яких дитина, загинули та десятки дістали поранення внаслідок масованого удару росіян по Києву вночі 28 серпня.

Джерело: президент Володимир Зеленський та КМВА в Telegram

Пряма мова глави держави: "Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару... Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина".

Деталі: Президент додав, що під завалами ще можуть бути люди.  

За даними КМВА, станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб.

 
Фото ДСНС

"Ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків. Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна очікує реакції Китаю на те, що відбувається, оскільки КНР неодноразово закликала до нерозширення війни та до припинення вогню.

"Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції", – заявив президент. 

 
Фото ДСНС

Він закликав світ до введення нових жорстких санкцій проти Росії за все, що вона робить. 

 
Фото ДСНС
 
Фото ДСНС

"Уже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни", – підсумував Зеленський. 

 
Фото ДСНС

Передісторія:

ракетний ударКиївжертви
