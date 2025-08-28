У РФ заявили про атаку сотні дронів: горять два НПЗ

Російська влада заявила про атаку безпілотників на кілька регіонів РФ, місцеві жителі повідомляють про пожежі на двох нафтопереробних заводах і залізничному вузлі.

Джерело: російський Telegram-канал Astra, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев, оперативний штаб Краснодарського краю РФ і Міноборони РФ в Telegram

Деталі: За даними Astra, безпілотники знову атакували Новокуйбишевський НПЗ у місті Самара Самарської області РФ. Там виникла пожежа.

Пожежа вирує на території НПЗ у Самарі Самарської області РФ.

Пізніше інформацію про атаку підтвердив губернатор.

Пряма мова Федорищева: "Регіон зазнав атаки БпЛА. Працює ППО та оперативні служби. В аеропорту Самари ввели тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків. З метою безпеки громадян введені обмеження в роботі мобільного інтернету. Закликаю вас утриматися від поширення фото- і відеоматеріалів з безпілотниками в соціальних мережах... Зберігайте спокій".

Крім того, за даними місцевих жителів, після атаки БпЛА в Краснодарському краї горить Афіпський НПЗ.

Astra зазначає, що в мережі публікують кадри нібито з місця пожежі, але підтвердити їх поки не вдалося.

В оперштабі Краснодарського краю підтвердили атаку на цей НПЗ.

Дослівно оперштаб: "У Сіверському районі та Геленджику ліквідують наслідки атаки безпілотників... У с. Афіпському Сіверського району через падіння уламків загорілася одна з установок нафтопереробного заводу".

Також в оперативному штабі додали, що в Геленджику в районі с. Криниця після падіння уламків безпілотника сталося загоряння в лісовому масиві – виявлено три осередки загальною площею 200 кв.м. Повідомляється, що постраждалих в регіоні немає.

У Волгоградській області безпілотники атакували залізничний вузол. Цю інформацію підтвердив губернатор.

Пряма мова Бочарова: "Силами ППО... відбивається масова атака БпЛА на територію та об'єкти транспортно-логістичної інфраструктури Волгоградської області. За попередньою інформацією, в результаті падіння уламків БпЛА сталося загоряння однієї з технічних будівель локомотивного депо в місті Петров Вал Камишинського району. Пожежу оперативно загасили. Постраждалих немає".

Російське Міноборони заявило, що протягом ночі засоби ППО нібито перехопили і знищили 102 українських БпЛА. 22 дрони нібито знищили над акваторією Чорного моря, по 21 – над Ростовською і Самарською областями, 18 – над Краснодарським краєм, по 3 – над Воронезькою і Саратовською областями, 2 – над Волгоградською областю, 1 – над акваторією Азовського моря і 11 – над тимчасово окупованим Кримом.

Міноборони РФ традиційно нічого не повідомляє ні про загальну кількість дронів, які атакували Росію, ні про наслідки атаки, називаючи лише кількість БпЛА, які нібито збили.