В РФ заявили про атаку сотни дронов: горят два НПЗ

Российские власти заявили об атаке беспилотников на несколько регионов РФ, местные жители сообщают о пожарах на двух нефтеперерабатывающих заводах и железнодорожном узле.

Источник: российский Telegram-канал Astra, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, оперативный штаб Краснодарского края РФ и Минобороны РФ в Telegram

Детали: По данным Astra, беспилотники снова атаковали Новокуйбышевский НПЗ в городе Самара Самарской области РФ. Там возник пожар.

Пожежа вирує на території НПЗ у Самарі Самарської області РФ.

Позже информацию об атаке подтвердил губернатор.

Прямая речь Федорищева: "Регион подвергся атаке БпЛА. Работает ПВО и оперативные службы. В аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолётов. В целях безопасности граждан введены ограничения в работе мобильного интернета. Призываю вас воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях... Сохраняйте спокойствие".

Кроме того, по данным местных жителей, после атаки БпЛА в Краснодарском крае горит Афипский НПЗ.

Astra отмечает, что в сети публикуют кадры якобы с места пожара, но подтвердить их пока не удалось.

В оперштабе Краснодарского края подтвердили атаку на этот НПЗ.

Дословно оперштаб: "В Северском районе и Геленджике ликвидируют последствия атаки беспилотников... В п. Афипском Северского района из-за падения обломков загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода".

Также в оперштабе добавили, что в Геленджике в районе с. Криница после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве – обнаружены три очага общей площадью 200 кв.м. Сообщается, что пострадавших в регионе нет.

В Волгоградской области беспилотники атаковали железнодорожный узел. Эту информацию подтвердил губернатор.

Прямая речь Бочарова: "Силами ПВО… отражается массированная атака БпЛА на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры Волгоградской области. По предварительной информации, в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет".

Российское Минобороны заявило, что в течение ночи средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 102 украинских БпЛА. 22 дрона якобы уничтожили над акваторией Черного моря, по 21 – над Ростовской и Самарской областями, 18 – над Краснодарским краем, по 3 – над Воронежской и Саратовской областями, 2 – над Волгоградской областью, 1 – над акваторией Азовского моря и 11 – над временно оккупированным Крымом.

Минобороны РФ традиционно ничего не сообщает ни об общем количестве дронов, которые атаковали Россию, ни о последствиях атаки, называя только количество БПЛА, которые якобы сбили.