Росіяни вдарили "Іскандерами" по Словʼянську на Донеччині, є поранені

Уночі 28 серпня російська армія завдала ударів "Іскандерами" по місту Слов’янськ на Донеччині, у місті двоє поранених.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін, голова Слов’янської МВА Вадим Лях

Деталі: За даними глави МВА, близько 03:00 у місті пролунало два потужних вибухи.

Перше влучання було по вулиці Шевченка, у літній майданчик ресторану готелю "Україна", друге влучання по провулку Андріївському.

Загалом у громаді 4 поранених людей, у Слов'янську двоє людей.

Пошкоджено і зруйновано 35 багатоповерхових будинків, 2 приватні будинки, 6 автівок, заклад освіти, 8 інфраструктурних обʼєктів.