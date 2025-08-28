Росіяни вдарили "Іскандерами" по Словʼянську на Донеччині, є поранені
Четвер, 28 серпня 2025, 10:32
Уночі 28 серпня російська армія завдала ударів "Іскандерами" по місту Слов’янськ на Донеччині, у місті двоє поранених.
Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін, голова Слов’янської МВА Вадим Лях
Деталі: За даними глави МВА, близько 03:00 у місті пролунало два потужних вибухи.
Перше влучання було по вулиці Шевченка, у літній майданчик ресторану готелю "Україна", друге влучання по провулку Андріївському.
Загалом у громаді 4 поранених людей, у Слов'янську двоє людей.
Пошкоджено і зруйновано 35 багатоповерхових будинків, 2 приватні будинки, 6 автівок, заклад освіти, 8 інфраструктурних обʼєктів.
