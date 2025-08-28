Россияне нанесли удар "Искандерами" по Славянску в Донецкой области, есть раненые

Ночью 28 августа российская армия нанесла удары "Искандерами" по городу Славянск в Донецкой области, в городе двое раненых.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин, глава Славянской МВА Вадим Лях

Детали: По данным главы МВА, около 03:00 в городе прогремели два мощных взрыва.

Первый удар пришелся по улице Шевченко, в летнюю площадку ресторана отеля "Украина", второй удар - по переулку Андреевскому.

Всего в громаде 4 раненых человека, в Славянске двое людей.

Повреждены и разрушены 35 многоэтажных домов, 2 частных дома, 6 автомобилей, учебное заведение, 8 инфраструктурных объектов.