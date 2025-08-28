ССО і Сили безпілотних систем уразили Куйбишевський НПЗ, там вирує пожежа
Четвер, 28 серпня 2025, 10:40
В ніч на 28 серпня Сили спеціальних операцій разом із Силами безпілотних систем уразили Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Потужну пожежу на НПЗ фіксують місцеві жителі. Атаку підтвердив і губернатор Самарської області РФ.
Зазначається, що Куйбишевський НПЗ забезпечує бензином та дизелем значну частину півдня Росії.
Дослівно ССО: "Ворог неминуче й надалі зазнаватиме втрат за свою агресію".