ССО и Силы беспилотных систем нанесли удар по Куйбышевскому НПЗ, там бушует пожар

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 августа 2025, 10:40
ССО и Силы беспилотных систем нанесли удар по Куйбышевскому НПЗ, там бушует пожар
иллюстрация ССО

В ночь на 28 августа Силы специальных операций совместно с Силами беспилотных систем нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области России.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Мощный пожар на НПЗ фиксируют местные жители. Атаку подтвердил и губернатор Самарской области РФ.

Отмечается, что Куйбышевский НПЗ обеспечивает бензином и дизельным топливом значительную часть юга России.

Дословно ССО: "Враг неизбежно и в дальнейшем будет нести потери за свою агрессию".

ССОвойнаРосcия
