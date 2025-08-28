ССО и Силы беспилотных систем нанесли удар по Куйбышевскому НПЗ, там бушует пожар
Четверг, 28 августа 2025, 10:40
В ночь на 28 августа Силы специальных операций совместно с Силами беспилотных систем нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области России.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Мощный пожар на НПЗ фиксируют местные жители. Атаку подтвердил и губернатор Самарской области РФ.
Реклама:
Отмечается, что Куйбышевский НПЗ обеспечивает бензином и дизельным топливом значительную часть юга России.
Дословно ССО: "Враг неизбежно и в дальнейшем будет нести потери за свою агрессию".