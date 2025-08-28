Усі розділи
Сибіга дорікнув Сійярто: Вам російський трубопровід важливіший за вбитих дітей в Україні

Христина Бондарєва, Ірина БалачукЧетвер, 28 серпня 2025, 12:39
Сибіга дорікнув Сійярто: Вам російський трубопровід важливіший за вбитих дітей в Україні
Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото МЗС

Глава МЗС Андрій Сибіга вкрай жорстко відреагував на рішення Угорщини заборонити в'їзд до країни командувачу української військової частини, відповідальної за атаку на нафтопровід "Дружба".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост міністра в соцмережі Х  

Пряма мова Сибіги: "Наскільки безсоромно публікувати таке після жорстокого нападу терористичної держави Росії. Петере, якщо російський нафтопровід для тебе важливіший за українських дітей, вбитих Росією сьогодні вранці, це моральний занепад. Угорщина стоїть на неправильній стороні історії".

Деталі: Так український міністр прокоментував заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто про те, що у відповідь на останній удар України по нафтопроводу "Дружба" угорський уряд вирішив заборонити в'їзд командиру військової частини, відповідальної за цю атаку. Сійярто також назвав удар по нафтопроводу "атакою на суверенітет" його країни.

Сибіга додав, що у справі заборони в’їзду Україна вживатиме дзеркальних заходів.

Передісторія:

Читайте також: Енергетична "дуель" з Орбаном: наскільки потужні аргументи мають Україна та Угорщина.

Сибіга АндрійУгорщинаРосіянафта
