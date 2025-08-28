Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сибига упрекнул Сийярто: Вам российский трубопровод важнее убитых детей в Украине

Кристина Бондарева, Ирина БалачукЧетверг, 28 августа 2025, 12:39
Сибига упрекнул Сийярто: Вам российский трубопровод важнее убитых детей в Украине
Глава МИД Андрей Сибига. Фото МИД

Глава МИД Андрей Сибига крайне жестко отреагировал на решение Венгрии запретить въезд в страну командующему украинской воинской части, ответственной за атаку на нефтепровод "Дружба".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост министра в соцсети Х 

Прямая речь Сибиги: "Насколько бесстыдно публиковать такое после жестокого нападения террористического государства России. Петер, если российский нефтепровод для тебя важнее украинских детей, убитых Россией сегодня утром, это моральный упадок. Венгрия стоит на неправильной стороне истории".

Реклама:

Детали: Так украинский министр прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что в ответ на последний удар Украины по нефтепроводу "Дружба" венгерское правительство решило запретить въезд командиру воинской части, ответственной за эту атаку. Сийярто также назвал удар по нефтепроводу "атакой на суверенитет" его страны.

Сибига добавил, что в деле запрета въезда Украина будет применять зеркальные меры.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Читайте также: Энергетическая "дуэль" с Орбаном: насколько мощные аргументы имеют Украина и Венгрия.

Сибига АндрейВенгрияРосcиянефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновлено В Киеве уже 17 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
Фон дер Ляйен выступила с экстренным заявлением по поводу российской атаки на Киев: готовятся новые санкции
МИД Венгрии запретил въезд командиру ВСУ из-за атаки на нефтепровод "Дружба"
фотоОфис "Украинской правды" пострадал в результате атаки РФ на Киев
фото, видео В РФ заявили про атаку сотни дронов: горят два НПЗ
Пограничники начали выпускать из Украины мужчин в возрасте до 22 лет
Все новости...
Сибига Андрей
Сибига отрезал Лаврову: Абсурдно слушать о легитимности от человека, который не имеет никакой легитимности
Премьер-министр Норвегии прибыл в Киев
Сибига: Гарантии безопасности для Украины вырабатываются на уровне советников лидеров государств
Последние новости
14:42
фото, видео, обновлено В Киеве уже 17 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
14:35
Россияне поразили корабль ВМС ВСУ, один член экипажа погиб
14:34
Не более двух часов в день: в одном из городов Японии хотят ограничить использование телефонов
14:21
У Путина назвали смертельный удар по Киеву "успешным" и заявили, что хотят переговоров
14:21
"Укрзализныця" сообщила, как изменилось движение поездов после атаки РФ
14:20
Последствия засухи: аграрный комитет назвал сумму убытков аграриев
14:06
Гендиректор "Авроры": В Украине у Temu и Aliexpress условия лучше, чем у отечественных производителей
14:02
СМИ: Россияне запускают дроны над маршрутами военных грузов США в Германии
13:54
Завод Bayraktar в Киеве попал под удар россиян – Зинкевич
13:48
Поставки российской нефти по "Дружбе" возобновились и в Венгрию
Все новости...
Реклама:
Реклама: