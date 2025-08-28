Сибига упрекнул Сийярто: Вам российский трубопровод важнее убитых детей в Украине

Глава МИД Андрей Сибига крайне жестко отреагировал на решение Венгрии запретить въезд в страну командующему украинской воинской части, ответственной за атаку на нефтепровод "Дружба".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост министра в соцсети Х

Прямая речь Сибиги: "Насколько бесстыдно публиковать такое после жестокого нападения террористического государства России. Петер, если российский нефтепровод для тебя важнее украинских детей, убитых Россией сегодня утром, это моральный упадок. Венгрия стоит на неправильной стороне истории".

Детали: Так украинский министр прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что в ответ на последний удар Украины по нефтепроводу "Дружба" венгерское правительство решило запретить въезд командиру воинской части, ответственной за эту атаку. Сийярто также назвал удар по нефтепроводу "атакой на суверенитет" его страны.

Сибига добавил, что в деле запрета въезда Украина будет применять зеркальные меры.

Предыстория:

15 человек, среди которых 4 детей, погибли и десятки получили ранения в результате массированного удара россиян по Киеву ночью 28 августа.

Правительство Венгрии не осудило эту атаку, хотя президент Владимир Зеленский заявлял, что ожидает реакции Будапешта, который неоднократно призывал к миру с Россией.

