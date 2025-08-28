Фон дер Ляєн виступила з екстреною заявою щодо російської атаки на Київ: готують нові санкції

Європейський Союз найближчим часом затвердить новий, 19-й пакет санкцій проти Росії, а також обговорить, як можна використати найкращим чином російські заморожені активи для військової підтримки України та її відбудови.

Джерело: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у екстреній заяві 28 серпня в Брюсселі, присвяченій нічній атаці Росії на Київ, передає кореспондентка "Європейської правди"

Фон дер Ляєн виступила з екстреною заявою після кривавої нічної повітряної атаки росіян на Київ.

"Я обурена атакою на Київ, яка також зачепила наші офіси в ЄС. Це була найсмертоносніша ракетна атака на столицю з липня", – заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що саме тому "ми продовжуємо чинити максимальний тиск на Росію".

"Це означає посилення нашого режиму санкцій. Незабаром ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій", – наголосила президентка Єврокомісії.

"Паралельно ми просуваємо роботу над замороженими російськими активами, щоб сприяти обороні та відновленню України", – повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляла "Європейська правда", внаслідок атаки були пошкоджені Офіс Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та будівля представництва Європейського Союзу.

Прем’єр-міністр Британії також засудив російський удар, внаслідок якого зазнала пошкоджень будівля Британської ради у Києві.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ вимагає від Росії припинити вбивства та вести переговори про мир.