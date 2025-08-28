Все разделы
Фон дер Ляйен выступила с экстренным заявлением по поводу российской атаки на Киев: готовятся новые санкции

Татьяна Высоцкая, Александр ШумилинЧетверг, 28 августа 2025, 13:14
Фон дер Ляйен выступила с экстренным заявлением по поводу российской атаки на Киев: готовятся новые санкции
Фото: Getty Images

Европейский Союз в ближайшее время утвердит новый, 19-й пакет санкций против России, а также обсудит, как можно наилучшим образом использовать российские замороженные активы для военной поддержки Украины и ее восстановления.

Источник: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в экстренном заявлении 28 августа в Брюсселе, посвященном ночной атаке России на Киев, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Фон дер Ляйен выступила с экстренным заявлением после кровавой ночной воздушной атаки россиян на Киев.

"Я возмущена атакой на Киев, которая также затронула наши офисы в ЕС. Это была самая смертоносная ракетная атака на столицу с июля", – заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что именно поэтому "мы продолжаем оказывать максимальное давление на Россию".

"Это означает усиление нашего санкционного режима. В ближайшее время мы представим наш 19-й пакет жёстких санкций", – подчеркнула председатель Еврокомиссии.

"Параллельно мы продвигаем работу над замороженными российскими активами, чтобы способствовать обороне и восстановлению Украины", – сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщала "Европейская правда", в результате атаки были повреждены Офис Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и здание представительства Европейского Союза.

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас после ночной российской атаки на Киев требует от России прекратить убийства и вести переговоры о мире.

