Росіяни уразили корабель ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув

Російські окупаційні війська уразили один з кораблів Військово-морських сил ЗСУ: один член екіпажу загинув, кілька поранено.

Джерело: речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль один член екіпажу загинув, кілька поранено".

Деталі: Російські пабліки вказують, що йдеться начебто про розвідувальний корабель Військово-морських Сил України "Сімферополь".

"Сімферополь" – середній розвідувальний корабель проєкту "Лагуна" (корабель радіоелектронної розвідки на базі СРТМ проєкту 502ЕМ). Побудований на ПАТ "Кузня на Рибальському". Спущений на воду 23 квітня 2019 року. Введений до складу флоту в 2021 році.