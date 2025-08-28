Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне поразили корабль ВМС ВСУ, один член экипажа погиб

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 августа 2025, 14:35
Россияне поразили корабль ВМС ВСУ, один член экипажа погиб
РЗК "Симферополь". Фото из Википедии

Российские оккупационные войска поразили один из кораблей Военно-морских сил ВСУ: один член экипажа погиб, несколько ранены.

Источник: спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Относительно информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, в настоящее время продолжается устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены".

Реклама:

Детали: Российские паблики указывают, что речь идет якобы о разведывательном корабле Военно-морских Сил Украины "Симферополь".

"Симферополь" – средний разведывательный корабль проекта "Лагуна" (корабль радиоэлектронной разведки на базе СРТМ проекта 502ЕМ). Построен на ПАО "Кузня на Рыбальском". Спущен на воду 23 апреля 2019 года. Введен в состав флота в 2021 году.

флотвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновлено В Киеве уже 17 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
Фон дер Ляйен выступила с экстренным заявлением по поводу российской атаки на Киев: готовятся новые санкции
МИД Венгрии запретил въезд командиру ВСУ из-за атаки на нефтепровод "Дружба"
фотоОфис "Украинской правды" пострадал в результате атаки РФ на Киев
фото, видео В РФ заявили про атаку сотни дронов: горят два НПЗ
Пограничники начали выпускать из Украины мужчин в возрасте до 22 лет
Все новости...
флот
РФ заявила о выходе из арбитража с Украиной по захвату моряков в Керченском проливе
Украина ввела санкции против "теневого флота" РФ
Австралия впервые ввела санкции против "теневого флота" России
Последние новости
14:42
фото, видео, обновлено В Киеве уже 17 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
14:35
Россияне поразили корабль ВМС ВСУ, один член экипажа погиб
14:34
Не более двух часов в день: в одном из городов Японии хотят ограничить использование телефонов
14:21
У Путина назвали смертельный удар по Киеву "успешным" и заявили, что хотят переговоров
14:21
"Укрзализныця" сообщила, как изменилось движение поездов после атаки РФ
14:20
Последствия засухи: аграрный комитет назвал сумму убытков аграриев
14:06
Гендиректор "Авроры": В Украине у Temu и Aliexpress условия лучше, чем у отечественных производителей
14:02
СМИ: Россияне запускают дроны над маршрутами военных грузов США в Германии
13:54
Завод Bayraktar в Киеве попал под удар россиян – Зинкевич
13:48
Поставки российской нефти по "Дружбе" возобновились и в Венгрию
Все новости...
Реклама:
Реклама: