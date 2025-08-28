Россияне поразили корабль ВМС ВСУ, один член экипажа погиб

Российские оккупационные войска поразили один из кораблей Военно-морских сил ВСУ: один член экипажа погиб, несколько ранены.

Источник: спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Относительно информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, в настоящее время продолжается устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены".

Реклама:

Детали: Российские паблики указывают, что речь идет якобы о разведывательном корабле Военно-морских Сил Украины "Симферополь".

"Симферополь" – средний разведывательный корабль проекта "Лагуна" (корабль радиоэлектронной разведки на базе СРТМ проекта 502ЕМ). Построен на ПАО "Кузня на Рыбальском". Спущен на воду 23 апреля 2019 года. Введен в состав флота в 2021 году.