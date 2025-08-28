Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС викликала посланника Росії через атаку на будівлю делегації в Києві

Тетяна Висоцька, Олександр ШумілінЧетвер, 28 серпня 2025, 14:44

Європейська зовнішня служба на чолі з високою представницею ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Каєю Каллас викликає тимчасового повіреного у справах Росії в Євросоюзі через російську атаку на будівлю делегації ЄС у Києві.

Джерело: заява речниці Єврокомісії Анетти Гіппер, яку наводить "Європейська правда"

Деталі: Каллас викликає російського посланника через авіаатаку на будівлю представництва ЄС у Києві.

Реклама:

"Справді, я підтверджую, що ми викличемо російського тимчасового повіреного у справах. Ця зустріч відбудеться ще сьогодні", – заявила Гіппер.

Вона наголосила, що "жодна дипломатична місія ніколи не повинна ставати ціллю ударів".

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пошкодження будівлі представництва Євросоюзу у Києві внаслідок російської повітряної атаки демонструє небажання хазяїна Кремля припинити терор мирних українських мешканців.

РЕКЛАМА:

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що Росія завдала цілеспрямованого удару по будинку, що розташований поруч з представництвом Євросоюзу в Україні. 

Вибухова хвиля сильно пошкодила житловий будинок, де мешкають багато працівників представництва ЄС у Києві.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ вимагає від Росії припинити вбивства та вести переговори про мир.

ЄСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео, оновлено У Києві вже 17 загиблих, серед них 4 дітей, розбір завалів триває
Фон дер Ляєн виступила з екстреною заявою щодо російської атаки на Київ: готують нові санкції
МЗС Угорщини заборонило в’їзд командиру ЗСУ через атаку на нафтопровід "Дружба"
фотоОфіс "Української правди" постраждав у результаті атаки РФ на Київ
фото, відео У РФ заявили про атаку сотні дронів: горять два НПЗ
Прикордонники почали випускати з України чоловіків у віці до 22 років
Усі новини...
ЄС
У Києві через російський удар пошкоджена будівля представництва Євросоюзу
У Євросоюзі обговорюють обмеження проти Росії, щоб агресор не міг обходити санкції
Уряд Орбана оскаржує рішення щодо росактивів, ухвалене в обхід Угорщини
Останні новини
14:44
ЄС викликала посланника Росії через атаку на будівлю делегації в Києві
14:42
фото, відео, оновлено У Києві вже 17 загиблих, серед них 4 дітей, розбір завалів триває
14:35
Росіяни уразили корабель ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув
14:34
Не більше двох годин на день: в одному з міст Японії хочуть обмежити використання телефонів
14:21
У Путіна назвали смертельний удар по Києву "успішним" і заявили, що хочуть переговорів
14:21
"Укрзалізниця" повідомила, як змінився рух потягів після атаки РФ
14:20
Наслідки посухи: аграрний комітет назвав суму збитків аграріїв
14:06
Гендиректор "Аврори": В Україні у Temu і Aliexpress умови кращі, ніж у вітчизняних виробників
14:02
ЗМІ: Росіяни запускають дрони над маршрутами військових вантажів США у Німеччині
13:54
Завод Bayraktar у Києві потрапив під удар росіян – Зінкевич
Усі новини...
Реклама:
Реклама: