ЄС викликала посланника Росії через атаку на будівлю делегації в Києві

Європейська зовнішня служба на чолі з високою представницею ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Каєю Каллас викликає тимчасового повіреного у справах Росії в Євросоюзі через російську атаку на будівлю делегації ЄС у Києві.

Джерело: заява речниці Єврокомісії Анетти Гіппер, яку наводить "Європейська правда"

Деталі: Каллас викликає російського посланника через авіаатаку на будівлю представництва ЄС у Києві.

Реклама:

"Справді, я підтверджую, що ми викличемо російського тимчасового повіреного у справах. Ця зустріч відбудеться ще сьогодні", – заявила Гіппер.

Вона наголосила, що "жодна дипломатична місія ніколи не повинна ставати ціллю ударів".

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пошкодження будівлі представництва Євросоюзу у Києві внаслідок російської повітряної атаки демонструє небажання хазяїна Кремля припинити терор мирних українських мешканців.

РЕКЛАМА:

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що Росія завдала цілеспрямованого удару по будинку, що розташований поруч з представництвом Євросоюзу в Україні.

Вибухова хвиля сильно пошкодила житловий будинок, де мешкають багато працівників представництва ЄС у Києві.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ вимагає від Росії припинити вбивства та вести переговори про мир.