ЕС вызвал посланника России из-за атаки на здание делегации в Киеве
Европейская внешняя служба во главе с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас вызывает временного поверенного в делах России в Евросоюзе из-за российской атаки на здание делегации ЕС в Киеве.
Источник: заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Анетты Хиппер, приведенное "Европейской правдой"
Детали: Каллас вызывает российского посланника из-за авиаатаки на здание представительства ЕС в Киеве.
"Действительно, я подтверждаю, что мы вызовем российского временного поверенного в делах. Эта встреча состоится еще сегодня", – заявила Хиппер.
Она подчеркнула, что "ни одна дипломатическая миссия никогда не должна становиться целью ударов".
Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что повреждение здания представительства Евросоюза в Киеве в результате российской воздушной атаки демонстрирует нежелание хозяина Кремля прекратить террор мирных украинских жителей.
Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Россия нанесла целенаправленный удар по зданию, расположенному рядом с представительством Евросоюза в Украине.