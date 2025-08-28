ЕС вызвал посланника России из-за атаки на здание делегации в Киеве

Европейская внешняя служба во главе с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас вызывает временного поверенного в делах России в Евросоюзе из-за российской атаки на здание делегации ЕС в Киеве.

Источник: заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Анетты Хиппер, приведенное "Европейской правдой"

Детали: Каллас вызывает российского посланника из-за авиаатаки на здание представительства ЕС в Киеве.

Реклама:

"Действительно, я подтверждаю, что мы вызовем российского временного поверенного в делах. Эта встреча состоится еще сегодня", – заявила Хиппер.

Она подчеркнула, что "ни одна дипломатическая миссия никогда не должна становиться целью ударов".

Она подчеркнула, что "ни одна дипломатическая миссия никогда не должна становиться целью ударов".

РЕКЛАМА:

Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что повреждение здания представительства Евросоюза в Киеве в результате российской воздушной атаки демонстрирует нежелание хозяина Кремля прекратить террор мирных украинских жителей.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Россия нанесла целенаправленный удар по зданию, расположенному рядом с представительством Евросоюза в Украине.