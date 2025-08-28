Усі розділи
"Ваші кінцівки – по лікоть в українській крові": "Мадяр" порадив Орбану "запхати в дупу" його санкції

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 28 серпня 2025, 16:18
Ваші кінцівки – по лікоть в українській крові: Мадяр порадив Орбану запхати в дупу його санкції
фото: Facebook/Святослав Бойко

Командувач Сил безпілотних систем, етнічний угорець Роберт Бровді, відомий як "Мадяр", відреагував на заборону в’їзду від уряду Віктора Орбана, запроваджену після ударів по нафтопроводу "Дружба", порадивши "запхати в дупу" це рішення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова "Мадяра" 

Деталі: Бровді зазначив, що йому байдуже щодо санкцій, які проти нього запроваджує уряд на чолі з Віктором Орбаном.

"Запхайте в дупу, пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я – українець, і прибуду на Батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм настоп****те", – написав він.

Бровді додав, що купуючи російську нафту, угорський уряд стає співучасником російських атак на Україну, внаслідок яких гинуть цивільні.

"Ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та "шахедами" по мирних містах України і лише сьогодні, 28 серпня 2025 року, вбили десятки українців у Києві. Ваші кінцівки – по лікоть в українській крові. І ми те памʼятатимемо", – підкреслив командувач.

Нагадаємо:

  • Політичний директор угорського прем’єр-міністра Балаж Орбан підтвердив, що український військовий командир, якому Угорщина заборонила в’їзд за атаки на нафтопровід "Дружба" – це етнічний угорець Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр".
  • Перед тим міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у четвер вкрай жорстко відреагував на рішення Угорщини заборонити в'їзд до країни Бровді. 
  • Він дорікнув своєму угорському колезі Сійярто, що російський трубопровід для нього важливіший за вбитих українських дітей.
  • У ніч проти 28 серпня Росія здійснила масований повітряний удар по Києву.
  • Уряд Угорщини не засудив цю атаку, хоча президент Володимир Зеленський заявляв, що очікує на реакцію Будапешта, що неодноразово закликав до миру з Росією.

УгорщинаОрбан
