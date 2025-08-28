"Ваші кінцівки – по лікоть в українській крові": "Мадяр" порадив Орбану "запхати в дупу" його санкції

Командувач Сил безпілотних систем, етнічний угорець Роберт Бровді, відомий як "Мадяр", відреагував на заборону в’їзду від уряду Віктора Орбана, запроваджену після ударів по нафтопроводу "Дружба", порадивши "запхати в дупу" це рішення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова "Мадяра"

Деталі: Бровді зазначив, що йому байдуже щодо санкцій, які проти нього запроваджує уряд на чолі з Віктором Орбаном.

"Запхайте в дупу, пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я – українець, і прибуду на Батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм настоп****те", – написав він.

Бровді додав, що купуючи російську нафту, угорський уряд стає співучасником російських атак на Україну, внаслідок яких гинуть цивільні.

"Ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та "шахедами" по мирних містах України і лише сьогодні, 28 серпня 2025 року, вбили десятки українців у Києві. Ваші кінцівки – по лікоть в українській крові. І ми те памʼятатимемо", – підкреслив командувач.

