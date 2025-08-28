Командующий Сил беспилотных систем, этнический венгр Роберт Бровди, известный как "Мадьяр", отреагировал на запрет въезда от правительства Виктора Орбана, введенный после ударов по нефтепроводу "Дружба", посоветовав "запихнуть в задницу" это решение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова "Мадяр"

Детали: Бровди отметил, что его не волнуют санкции, которые против него вводит правительство во главе с Виктором Орбаном.

"Засуньте в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я – украинец, и прибуду на родину моего отца уже после вас. Настоящих мадяров в Венгрии хватает, и когда-нибудь вы им осточертеете", – написал он.

Бровди добавил, что покупая российскую нефть, венгерское правительство становится соучастником российских атак на Украину, в результате которых гибнут гражданские.

"Вы причастны к приумножению кровавых денег, летящих ракетами и "шахедами" по мирным городам Украины и только сегодня, 28 августа 2025 года, убивших десятки украинцев в Киеве. Ваши конечности – по локоть в украинской крови. И мы это будем помнить", – подчеркнул командующий.

