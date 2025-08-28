Все разделы
"Ваши конечности – по локоть в украинской крови": "Мадьяр" посоветовал Орбану "засунуть в задницу" его санкции

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 28 августа 2025, 16:18
Ваши конечности – по локоть в украинской крови: Мадьяр посоветовал Орбану засунуть в задницу его санкции
фото: Facebook/Святослав Бойко

Командующий Сил беспилотных систем, этнический венгр Роберт Бровди, известный как "Мадьяр", отреагировал на запрет въезда от правительства Виктора Орбана, введенный после ударов по нефтепроводу "Дружба", посоветовав "запихнуть в задницу" это решение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова "Мадяр" 

Детали: Бровди отметил, что его не волнуют санкции, которые против него вводит правительство во главе с Виктором Орбаном.

"Засуньте в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я – украинец, и прибуду на родину моего отца уже после вас. Настоящих мадяров в Венгрии хватает, и когда-нибудь вы им осточертеете", – написал он.

Бровди добавил, что покупая российскую нефть, венгерское правительство становится соучастником российских атак на Украину, в результате которых гибнут гражданские.

"Вы причастны к приумножению кровавых денег, летящих ракетами и "шахедами" по мирным городам Украины и только сегодня, 28 августа 2025 года, убивших десятки украинцев в Киеве. Ваши конечности – по локоть в украинской крови. И мы это будем помнить", – подчеркнул командующий.

Напомним:

  • Политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан подтвердил, что украинский военный командир, которому Венгрия запретила въезд за атаки на нефтепровод "Дружба" – это этнический венгр Роберт Бровди, известный по позывному "Мадяр".
  • Перед тем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига крайне жестко отреагировал на решение Венгрии запретить въезд в страну Бровди.
  • Он упрекнул своего венгерского коллегу Сийярто, что российский трубопровод для него важнее убитых украинских детей.
  • В ночь на 28 августа Россия осуществила массированный воздушный удар по Киеву.
  • Правительство Венгрии не осудило эту атаку, хотя президент Владимир Зеленский заявлял, что ожидает реакции Будапешта, неоднократно призывавшего к миру с Россией.

