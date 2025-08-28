Зеленський доручив МЗС відреагувати на санкції Угорщини проти "Мадяра"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення уряду Угорщини заборонити в'їзд командувачу Сил безпілотних систем, етнічному угорцю Роберту Бровді, відомому за позивним "Мадяр", є обурливим.

Джерело: Зеленський у Facebook, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив український президент, він доручив Міністерству закордонних справ "зʼясувати всі факти та реагувати відповідно".

"Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення", – підкреслив він.

Зеленський додав, що угорські посадовці "намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей".

Крім того, як наголосив президент, угорська сторона намагається "виставити чорне білим та перекласти на Україну провину за війну", яку розв’язала РФ.

Він також констатував, що Угорщина так і не відреагувала на масований російський удар по Києву із численними жертвами та пораненими.

Політичний директор угорського прем’єр-міністра Балаж Орбан підтвердив, що український військовий командир, якому Угорщина заборонила в’їзд за атаки на нафтопровід "Дружба" – це етнічний угорець Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр".

Коментуючи це рішення, сам Бровді порадив угорському прем’єру Віктору Орбану "запхати в дупу" ці санкції.