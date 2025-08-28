Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський доручив МЗС відреагувати на санкції Угорщини проти "Мадяра"

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінЧетвер, 28 серпня 2025, 16:31
Зеленський доручив МЗС відреагувати на санкції Угорщини проти Мадяра
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення уряду Угорщини заборонити в'їзд командувачу Сил безпілотних систем, етнічному угорцю Роберту Бровді, відомому за позивним "Мадяр", є обурливим.

Джерело: Зеленський у Facebook, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив український президент, він доручив Міністерству закордонних справ "зʼясувати всі факти та реагувати відповідно".

Реклама:

"Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення", – підкреслив він.

Зеленський додав, що угорські посадовці "намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей".

Крім того, як наголосив президент, угорська сторона намагається "виставити чорне білим та перекласти на Україну провину за війну", яку розв’язала РФ.

РЕКЛАМА:

Він також констатував, що Угорщина так і не відреагувала на масований російський удар по Києву із численними жертвами та пораненими.

Політичний директор угорського прем’єр-міністра Балаж Орбан підтвердив, що український військовий командир, якому Угорщина заборонила в’їзд за атаки на нафтопровід "Дружба" – це етнічний угорець Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр".

Коментуючи це рішення, сам Бровді порадив угорському прем’єру Віктору Орбану "запхати в дупу" ці санкції.

ЗеленськийУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
документКабмін зобов'язав погоджувати проведення масових заходів з військовими
Зеленський анонсував напрацювання щодо гарантій безпеки: Будуть наступного тижня
Держетнополітики визнала зв'язок УПЦ МП з Російською православною церквою
Атака РФ пошкодила енергооб’єкти у кількох областях України
Норма про виїзд чоловіків 18-22 роки на пасажиропотік через кордон не вплинула – ДПСУ
"Ваші кінцівки – по лікоть в українській крові": "Мадяр" порадив Орбану "запхати в дупу" його санкції
Усі новини...
Зеленський
Стефанішина офіційно стала послом України в США
Зеленського закликають ветувати закон, який обмежив доступ до реєстрів, зокрема, до майна посадовців
Прем’єр Канади: Путін боїться зустрічі із Зеленським
Останні новини
01:24
Президент Португалії назвав Трампа "російським агентом"
00:46
футболДотиснули в додатковий час: "Шахтар" здійснив камбек у грі з "Серветтом" і вийшов у Лігу конференцій
00:39
Уряд ще раз схвалив законопроєкт про податок на доходи від продажу товарів на OLX, Prom, Rozetka
00:23
США схвалили продаж Україні понад трьох тисяч крилатих ракет ERAM
00:14
футбол"Полісся" з боями поступилось "Фіорентині" у кваліфікації Ліги конференцій
00:03
футболРаннього голу виявилося недостатньо. "Динамо" вилетіло із Ліги Європи від "Маккабі"
23:56
Новини економіки 28 серпня: РФ атакувала завод Bayraktar, будівлі банків, кафе, офіси, енергооб’єкти
23:45
Росіяни атакували Покровський напрямок 37 разів: знешкоджено 125 окупантів
23:27
фотоНаціональний музей Чехії зняв прапор України для реклами виставки скам'янілостей
23:19
ШІ зменшив кількість робочих місць для молодих американців на 13% — дослідження
Усі новини...
Реклама:
Реклама: