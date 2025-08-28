Все разделы
Зеленский поручил МИД отреагировать на санкции Венгрии против "Мадяра"

Ирина Кутелева, Александр ШумилинЧетверг, 28 августа 2025, 16:31
Зеленский поручил МИД отреагировать на санкции Венгрии против Мадяра
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение правительства Венгрии запретить въезд командующему Силами беспилотных систем, этническому венгру Роберту Бровде, известному под позывным "Мадяр", является возмутительным.

Источник: Зеленский в Facebook, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как отметил украинский президент, он поручил Министерству иностранных дел "выяснить все факты и реагировать соответственно".

"Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, то это может вызвать только возмущение", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что венгерские чиновники "пытаются дискриминировать представителей венгерской общины в Украине за их участие в защите нашего государства и людей".

Кроме того, как подчеркнул президент, венгерская сторона пытается "выставить черное белым и переложить на Украину вину за войну", которую развязала РФ.

Он также констатировал, что Венгрия так и не отреагировала на массированный российский удар по Киеву с многочисленными жертвами и ранеными.

Политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан подтвердил, что украинский военный командир, которому Венгрия запретила въезд за атаки на нефтепровод "Дружба" – это этнический венгр Роберт Бровди, известный по позывному "Мадяр".

Комментируя это решение, сам Бровди посоветовал венгерскому премьеру Виктору Орбану "засунуть в жопу" эти санкции.

