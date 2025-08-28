Зеленский поручил МИД отреагировать на санкции Венгрии против "Мадяра"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение правительства Венгрии запретить въезд командующему Силами беспилотных систем, этническому венгру Роберту Бровде, известному под позывным "Мадяр", является возмутительным.
Источник: Зеленский в Facebook, сообщает "Европейская правда"
Детали: Как отметил украинский президент, он поручил Министерству иностранных дел "выяснить все факты и реагировать соответственно".
"Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, то это может вызвать только возмущение", – подчеркнул он.
Зеленский добавил, что венгерские чиновники "пытаются дискриминировать представителей венгерской общины в Украине за их участие в защите нашего государства и людей".
Кроме того, как подчеркнул президент, венгерская сторона пытается "выставить черное белым и переложить на Украину вину за войну", которую развязала РФ.
Он также констатировал, что Венгрия так и не отреагировала на массированный российский удар по Киеву с многочисленными жертвами и ранеными.
Политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан подтвердил, что украинский военный командир, которому Венгрия запретила въезд за атаки на нефтепровод "Дружба" – это этнический венгр Роберт Бровди, известный по позывному "Мадяр".
Комментируя это решение, сам Бровди посоветовал венгерскому премьеру Виктору Орбану "засунуть в жопу" эти санкции.