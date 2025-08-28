Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія готова після війни розвивати співпрацю з Україною щодо космосу і кіберпростору

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінЧетвер, 28 серпня 2025, 17:12
Британія готова після війни розвивати співпрацю з Україною щодо космосу і кіберпростору
Фото: Getty Images

Велика Британія має довгострокові плани щодо надання Україні масштабної підтримки після завершення війни, яку розв’язала РФ.

Джерело: генштабу Великої Британії адмірал Ентоні Радакін в інтерв’ю "Європейській правді"

Деталі: Зокрема, він нагадав, що у 2014 році була створена місія "Операція Orbital" для підтримки України і зміцнення взаємодії британських сил із українськими сухопутними військами і флотом.

Реклама:

За словами адмірала, після завершення війни буде "Операція Orbital ++", яка охопить більше сфер у військовій галузі.

"Я розраховую, що буде також повітряна компонента, а у майбутньому вона охопить також космос і кіберпростір. Адже сучасна війна – це війна в п'яти доменах", – зазначив Радакін.

Він наголосив, що за час його перебування на посаді і політики з влади, і представники опозиції були єдиними в підтримці України.

РЕКЛАМА:

"Українське питання ніколи не було тим, щодо якого у Британії є політичний поділ", – зауважив Радакін.

Також Ентоні Радакін розповів, як працюватимуть гарантії безпеки для України.

Читайте також інтерв'ю адмірала Радакіна за посиланням

Велика Британіякосмоскібербезпека
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
документКабмін зобов'язав погоджувати проведення масових заходів з військовими
Зеленський анонсував напрацювання щодо гарантій безпеки: Будуть наступного тижня
Держетнополітики визнала зв'язок УПЦ МП з Російською православною церквою
Атака РФ пошкодила енергооб’єкти у кількох областях України
Норма про виїзд чоловіків 18-22 роки на пасажиропотік через кордон не вплинула – ДПСУ
"Ваші кінцівки – по лікоть в українській крові": "Мадяр" порадив Орбану "запхати в дупу" його санкції
Усі новини...
Велика Британія
Боліди менші, двигуни гібридніші: що готує новий регламент Формули-1
Непідписаний контракт. Як і навіщо 68-річний британець оббиває пороги рекрутингових центрів ЗСУ в Україні
Договірняк "Ліверпуля" з МЮ та 122 добровольці: як Англія скасувала футбол під час війни
Останні новини
01:24
Президент Португалії назвав Трампа "російським агентом"
00:46
футболДотиснули в додатковий час: "Шахтар" здійснив камбек у грі з "Серветтом" і вийшов у Лігу конференцій
00:39
Уряд ще раз схвалив законопроєкт про податок на доходи від продажу товарів на OLX, Prom, Rozetka
00:23
США схвалили продаж Україні понад трьох тисяч крилатих ракет ERAM
00:14
футбол"Полісся" з боями поступилось "Фіорентині" у кваліфікації Ліги конференцій
00:03
футболРаннього голу виявилося недостатньо. "Динамо" вилетіло із Ліги Європи від "Маккабі"
23:56
Новини економіки 28 серпня: РФ атакувала завод Bayraktar, будівлі банків, кафе, офіси, енергооб’єкти
23:45
Росіяни атакували Покровський напрямок 37 разів: знешкоджено 125 окупантів
23:27
фотоНаціональний музей Чехії зняв прапор України для реклами виставки скам'янілостей
23:19
ШІ зменшив кількість робочих місць для молодих американців на 13% — дослідження
Усі новини...
Реклама:
Реклама: