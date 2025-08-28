Все разделы
Великобритания готова после войны развивать сотрудничество с Украиной в области космоса и киберпространства

Ирина Кутелева, Александр ШумилинЧетверг, 28 августа 2025, 17:12
Великобритания готова после войны развивать сотрудничество с Украиной в области космоса и киберпространства
Фото: Getty Images

Великобритания имеет долгосрочные планы по оказанию Украине масштабной поддержки после завершения войны, развязанной РФ.

Источник: адмирал Генштаба Великобритании Энтони Радакин в интервью "Европейской правде"

Детали: В частности, он напомнил, что в 2014 году была создана миссия "Операция Orbital" для поддержки Украины и укрепления взаимодействия британских сил с украинскими сухопутными войсками и флотом.

По словам адмирала, после завершения войны будет "Операция Orbital ++", которая охватит больше сфер в военной области.

"Я рассчитываю, что будет также воздушная компонента, а в будущем она охватит также космос и киберпространство. Ведь современная война – это война в пяти доменах", – отметил Радакин.

Он подчеркнул, что за время его пребывания в должности и политики из власти, и представители оппозиции были едиными в поддержке Украины.

"Украинский вопрос никогда не был тем, по которому в Британии существует политическое разделение", – отметил Радакин.

Также Энтони Радакин рассказал, как будут работать гарантии безопасности для Украины.

Читайте также интервью адмирала Радакина по ссылке

Великобританиякосмоскибербезопасность
