Зеленський анонсував напрацювання щодо гарантій безпеки: будуть "наступного тижня"

Президент Володимир Зеленський розповів після переговорів із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, що попередня робота над гарантіями безпеки добігає кінця.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Зеленського в Х

Деталі: Зеленський розповів, що подякував Ердогану за підтримку з боку Туреччини після масованого удару РФ і обговорив наступні дипломатичні кроки для припинення російської агресії проти України.

Реклама:

"Багато говорили про гарантії безпеки. Зараз над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань національної безпеки, наступного тижня вся конфігурація буде на папері", – додав він.

За словами президента, Ердоган повідомив, що долучає до процесу підготовки гарантій безпеки міністра оборони Яшара Гюлера, "щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі".

Нагадаємо:

РЕКЛАМА: