Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський анонсував напрацювання щодо гарантій безпеки: Будуть наступного тижня

Олег Павлюк, Анастасія ПроцЧетвер, 28 серпня 2025, 18:38
Зеленський анонсував напрацювання щодо гарантій безпеки: Будуть наступного тижня
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський розповів після переговорів із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, що попередня робота над гарантіями безпеки добігає кінця.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Зеленського в Х

Деталі: Зеленський розповів, що подякував Ердогану за підтримку з боку Туреччини після масованого удару РФ і обговорив наступні дипломатичні кроки для припинення російської агресії проти України.

Реклама:

"Багато говорили про гарантії безпеки. Зараз над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань національної безпеки, наступного тижня вся конфігурація буде на папері", – додав він.

За словами президента, Ердоган повідомив, що долучає до процесу підготовки гарантій безпеки міністра оборони Яшара Гюлера, "щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі".

Нагадаємо:

РЕКЛАМА:

Зеленськийгарантії безпекиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Києві масові заходи зобов′язали узгоджувати з Генштабом – ЗМІ
Зеленський анонсував напрацювання щодо гарантій безпеки будуть "наступного тижня"
Держетнополітики визнала зв'язок УПЦ МП з Російською православною церквою
Атака РФ пошкодила енергооб’єкти у кількох областях України
Норма про виїзд чоловіків 18-22 роки на пасажиропотік через кордон не вплинула – ДПСУ
"Ваші кінцівки – по лікоть в українській крові": "Мадяр" порадив Орбану "запхати в дупу" його санкції
Усі новини...
Росіяни уразили корабель ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув
Атака РФ на Київ: кількість загиблих збільшилась до 19, під завалами можуть бути ще люди
На залізничну станцію в російській Твєрі завітав ГУРкіт – джерело
Останні новини
19:17
Петиція про обмеження друку і продажу російськомовних книжок набрала необхідні голоси
19:11
Завод Bayraktar у Києві потрапив під удар росіян
19:02
Келлог заявив, що удар РФ по Києву ставить під загрозу мирні зусилля Трампа
19:01
відеоНа залізничну станцію в російській Твєрі завітав ГУРкіт – джерело
18:55
У Києві масові заходи зобов′язали узгоджувати з Генштабом – ЗМІ
18:54
"Назавжди залишиться промінчиком доброти": у Києві від російської атаки загинула 17-річна студентка
18:53
Звільнений з полону колишній мер Херсона розповів, як росіяни хотіли зробити його "губернатором"
18:51
Майже 96% українських жінок після пологів відчувають психологічні труднощі – опитування
18:47
Російський олігарх отримав підозру через постачання електроенергії у Криму
18:38
Зеленський анонсував напрацювання щодо гарантій безпеки: будуть "наступного тижня"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: