Зеленський анонсував напрацювання щодо гарантій безпеки: Будуть наступного тижня
Президент Володимир Зеленський розповів після переговорів із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, що попередня робота над гарантіями безпеки добігає кінця.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Зеленського в Х
Деталі: Зеленський розповів, що подякував Ердогану за підтримку з боку Туреччини після масованого удару РФ і обговорив наступні дипломатичні кроки для припинення російської агресії проти України.
"Багато говорили про гарантії безпеки. Зараз над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань національної безпеки, наступного тижня вся конфігурація буде на папері", – додав він.
За словами президента, Ердоган повідомив, що долучає до процесу підготовки гарантій безпеки міністра оборони Яшара Гюлера, "щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі".
Нагадаємо:
- За даними FT, західні партнери України підготували попередній план її безпеки на випадок завершення війни. План передбачає створення демілітаризованої зони, що, ймовірно, патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни.
- Тим часом Росія відхилила ідею про присутність європейських військ в Україні, що суперечить твердженню президента США Дональда Трампа про те, що Путін погодиться на них в рамках мирної угоди.