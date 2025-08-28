Зеленский анонсировал наработки по гарантиям безопасности: Будут на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский рассказал после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, что предварительная работа над гарантиями безопасности подходит к концу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского в Х

Детали: Зеленский рассказал, что поблагодарил Эрдогана за поддержку со стороны Турции после массированного удара РФ и обсудил следующие дипломатические шаги для прекращения российской агрессии против Украины.

Реклама:

"Много говорили о гарантиях безопасности. Сейчас над наработкой каждого конкретного компонента работают советники по вопросам национальной безопасности, на следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге", – добавил он.

По словам президента, Эрдоган сообщил, что приобщает к процессу подготовки гарантий безопасности министра обороны Яшара Гюлера, "чтобы понять, как именно Турция может помочь в обеспечении безопасности, в том числе и в Черном море".

Напомним:

РЕКЛАМА: