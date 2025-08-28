Зеленский анонсировал наработки по гарантиям безопасности: Будут на следующей неделе
Президент Владимир Зеленский рассказал после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, что предварительная работа над гарантиями безопасности подходит к концу.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского в Х
Детали: Зеленский рассказал, что поблагодарил Эрдогана за поддержку со стороны Турции после массированного удара РФ и обсудил следующие дипломатические шаги для прекращения российской агрессии против Украины.
"Много говорили о гарантиях безопасности. Сейчас над наработкой каждого конкретного компонента работают советники по вопросам национальной безопасности, на следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге", – добавил он.
По словам президента, Эрдоган сообщил, что приобщает к процессу подготовки гарантий безопасности министра обороны Яшара Гюлера, "чтобы понять, как именно Турция может помочь в обеспечении безопасности, в том числе и в Черном море".
Напомним:
- По данным FT, западные партнеры Украины подготовили предварительный план ее безопасности на случай завершения войны. План предусматривает создание демилитаризованной зоны, которая, вероятно, будет патрулироваться нейтральными миротворческимивойсками третьей страны.
- Тем временем Россия отклонила идею о присутствии европейских войск в Украине, что противоречит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что Путин согласится на них в рамках мирного соглашения.