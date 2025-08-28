Келлог заявив, що удар РФ по Києву ставить під загрозу мирні зусилля Трампа
Четвер, 28 серпня 2025, 19:02
Спецпредставник президента США Кіт Келлог назвав нічну атаку Росії на Київ однією з наймасштабніших від початку вторгнення та наголосив, що подібні удари загрожують досягненню миру.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Келлога у Х
Деталі: Посланник Дональда Трампа сказав, що Росія здійснила другий найбільший з початку повномасштабного вторгнення обстріл Києва, застосувавши понад 600 дронів і 31 ракету.
"Цілі? Не солдати і зброя, а житлові райони Києва – цивільні багатоповерхівки, будівлі представництв ЄС і Великої Британії, а також невинні цивільні. Ці брутальні напади загрожують миру, якого прагне президент США", – додав він.
Нагадаємо:
- В ніч проти 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків – на ще 26.
- У столиці відомо про загибель щонайменше 18 людей, зокрема четверо дітей. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.
- Російський обстріл засудила низка європейських держав, а Євросоюз і Британія оголосили, що викликають російських дипломатичних представників на килим.