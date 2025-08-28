Келлог заявив, що удар РФ по Києву ставить під загрозу мирні зусилля Трампа

Спецпредставник президента США Кіт Келлог назвав нічну атаку Росії на Київ однією з наймасштабніших від початку вторгнення та наголосив, що подібні удари загрожують досягненню миру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Келлога у Х

Деталі: Посланник Дональда Трампа сказав, що Росія здійснила другий найбільший з початку повномасштабного вторгнення обстріл Києва, застосувавши понад 600 дронів і 31 ракету.

"Цілі? Не солдати і зброя, а житлові райони Києва – цивільні багатоповерхівки, будівлі представництв ЄС і Великої Британії, а також невинні цивільні. Ці брутальні напади загрожують миру, якого прагне президент США", – додав він.

