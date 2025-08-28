Все разделы
Келлог заявил, что удар РФ по Киеву ставит под угрозу мирные усилия Трампа

Олег Павлюк, Анастасия ПроцЧетверг, 28 августа 2025, 19:02
Келлог заявил, что удар РФ по Киеву ставит под угрозу мирные усилия Трампа
Иллюстративное фото: Getty Images

Спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал ночную атаку России на Киев одной из самых масштабных с начала вторжения и подчеркнул, что подобные удары угрожают достижению мира.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Келлога в Х

Детали: Посланник Дональда Трампа сказал, что Россия осуществила второй крупнейший с начала полномасштабного вторжения обстрел Киева, применив более 600 дронов и 31 ракету.

"Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева – гражданские многоэтажки, здания представительств ЕС и Великобритании, а также невинные гражданские. Эти вопиющие нападения угрожают миру, к которому стремится президент США", – добавил он.

Напомним:

  • В ночь на 28 августа войска РФ нанесли массированный удар по Украине, использовав 629 средств воздушного нападения. Попадание ракет и ударных дронов зафиксировали на 13 локациях, падение обломков – на еще 26.
  • В столице известно о гибели по меньшей мере 18 человек, в том числе четырех детей. 29 августа в Киеве объявили Днем траура.
  • Российский обстрел осудил ряд европейских государств, а Евросоюз и Британия объявили, что вызывают российских дипломатических представителей на ковер.

