Келлог заявил, что удар РФ по Киеву ставит под угрозу мирные усилия Трампа

Спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал ночную атаку России на Киев одной из самых масштабных с начала вторжения и подчеркнул, что подобные удары угрожают достижению мира.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Келлога в Х

Детали: Посланник Дональда Трампа сказал, что Россия осуществила второй крупнейший с начала полномасштабного вторжения обстрел Киева, применив более 600 дронов и 31 ракету.

"Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева – гражданские многоэтажки, здания представительств ЕС и Великобритании, а также невинные гражданские. Эти вопиющие нападения угрожают миру, к которому стремится президент США", – добавил он.

