МЗС після масованої атаки закликало посилити тиск на РФ і допомоги з ППО

Після масованого обстрілу України в ніч проти четверга Міністерство закордонних справ звернулося до союзників із вимогою посилити тиск на Росію та підтримати Україну засобами протиповітряної оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву українського зовнішньополітичного відомства

Деталі: У заяві МЗС йдеться, що масований терористичний обстріл України призвів до загибелі щонайменше чотирьох дітей, наймолодшій з яких було три роки.

"Загибель та поранення дітей є найтяжчим злочином, який вимагає максимально суворого покарання. Міжнародна спільнота не може залишатися мовчазним свідком вбивства дітей російськими злочинцями", – ідеться в заяві.

Міністерство закликало зафіксувати статус Росії як держави-терориста і засудити черговий акт російського терору, зокрема з боку країн Латинської Америки, Африки, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону.

"Закликаємо партнерів невідкладно надати Україні додаткові спроможності протиповітряної оборони для захисту українського неба, засоби дальнього ураження для завдання ударів по російських військових об’єктах, які агресор використовує для атак проти нашої держави, додаткові пакети військової допомоги", – заявило відомство.

Також воно закликало посилити тиск на Росію через додаткові санкції, зокрема тарифи, "які завдадуть удару по російській воєнній економіці і унеможливлять подальше фінансування Росією війни".

"Відновлення поваги до міжнародного права, зокрема Статуту ООН, невід’ємною частиною чого є повага до територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, дасть сигнал світові, що агресія не винагороджується, а карається", – ідеться у заяві.

