МИД после массированной атаки призвал усилить давление на РФ и помощи с ПВО

После массированного обстрела Украины в ночь на четверг Министерство иностранных дел обратилось к союзникам с требованием усилить давление на Россию и поддержать Украину средствами противовоздушной обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление украинского внешнеполитического ведомства

Детали: В заявлении МИД говорится, что массированный террористический обстрел Украины привел к гибели по меньшей мере четырех детей, самому младшему из которых было три года.

"Гибель и ранения детей являются тяжким преступлением, которое требует максимально сурового наказания. Международное сообщество не может оставаться молчаливым свидетелем убийства детей российскими преступниками", – говорится в заявлении.

Министерство призвало зафиксировать статус России как государства-террориста и осудить очередной акт российского террора, в частности со стороны стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона.

"Призываем партнеров безотлагательно предоставить Украине дополнительные возможности противовоздушной обороны для защиты украинского неба, средства дальнего поражения для нанесения ударов по российским военным объектам, которые агрессор использует для атак против нашего государства, дополнительные пакеты военной помощи", – заявило ведомство.

Также оно призвало усилить давление на Россию через дополнительные санкции, в частности тарифы, "которые нанесут удар по российской военной экономике и сделают невозможным дальнейшее финансирование Россией войны".

"Восстановление уважения к международному праву, в частности Уставу ООН, неотъемлемой частью которого является уважение к территориальной целостности Украины в международно признанных границах, даст сигнал миру, что агрессия не вознаграждается, а наказывается", – говорится в заявлении.

Напомним: