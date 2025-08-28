Зеленський: Удар Росії по Україні – це удар по Трампу

Президент Володимир Зеленський заявив, що удар РФ по Україні, зокрема, Києву у ніч на 28 серпня, є також ударом по Європі та президенту США Дональду Трампу.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Цей удар (удар РФ у ніч на 28 серпня – ред.) абсолютно чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися. Вони хочуть воювати і б’ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, наших громадах. Росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру".

Деталі: За словами президента, "це удар по Європі, також це удар Росії по президенту Трампу, по інших глобальних суб’єктах".

"У Вашингтоні ми чули, що Путін начебто готовий до закінчення війни – до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань. Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він убиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тих лідерах, яким він щось обіцяє", - сказав Зеленський.

Він при цьому вказав, що ряд країн, зокрема, Китай та Індія, інші країни Азії та Латинської Америкик, досі торгують з Росією. "Росія просто втягує їх у свої спільники такими ударами, таким убивством людей", - зазначив президент.