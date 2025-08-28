Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Удар России по Украине – это удар по Трампу

Станислав ПогориловЧетверг, 28 августа 2025, 20:58
Зеленский: Удар России по Украине – это удар по Трампу
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар РФ по Украине, в частности, Киеву в ночь на 28 августа, является также ударом по Европе и президенту США Дональду Трампу.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Этот удар (удар РФ в ночь на 28 августа – ред.) абсолютно четко демонстрирует, что российские цели действительно не изменились. Они хотят воевать и бьют не только по нашим людям, не только по нашим городам, нашим общинам. Россия сейчас наносит удары по всем в мире, кто стремится к миру".

Реклама:

Детали: По словам президента, "это удар по Европе, также это удар России по президенту Трампу, по другим глобальным субъектам".

"В Вашингтоне мы слышали, что Путин якобы готов к окончанию войны – к встрече на уровне лидеров и решению ключевых вопросов. Но он выбирает баллистику вместо каких-либо реальных шагов к миру. Он убивает детей, чтобы не говорить о том, когда и как будет мир. Проблема в том, что он не боится вот так бить по тем лидерам, которым он что-то обещает", - сказал Зеленский.

Он при этом указал, что ряд стран, в частности, Китай и Индия, другие страны Азии и Латинской Америки, до сих пор торгуют с Россией. "Россия просто втягивает их в свои сообщники такими ударами, таким убийством людей", - отметил президент.

ЗеленскийТрампракетный ударроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
документКабмин обязал согласовывать проведение массовых мероприятий с военными
Зеленский анонсировал наработки по гарантиям безопасности: Будут на следующей неделе
Госэтнополитики признала связь УПЦ МП с Русской православной церковью
Атака РФ повредила энергообъекты в нескольких областях Украины
Норма о выезде мужчин 18-22 лет на пассажиропоток через границу не повлияла – ГПСУ
"Ваши конечности – по локоть в украинской крови": "Мадьяр" посоветовал Орбану "засунуть в задницу" его санкции
Все новости...
Зеленский
Зеленский анонсировал наработки по гарантиям безопасности: Будут на следующей неделе
Зеленский поручил МИД отреагировать на санкции Венгрии против "Мадяра"
Стефанишина официально стала послом Украины в США
Последние новости
01:24
Президент Португалии назвал Трампа "российским агентом"
00:46
футболДожали в дополнительное время: "Шахтер" совершил камбэк в игре с "Серветтом" и вышел в Лигу конференций
00:39
Правительство еще раз одобрило законопроект о налоге на доходы от продажи товаров на OLX, Prom, Rozetka
00:23
США одобрили продажу Украине более трех тысяч крылатых ракет ERAM
00:14
футбол"Полесье" с боями уступило "Фиорентине" в квалификации Лиги конференций
00:03
футболРаннего гола оказалось недостаточно. "Динамо" вылетело из Лиги Европы от "Маккаби"
23:56
Новости экономики 28 августа: РФ атаковала завод Bayraktar, здания банков, кафе, офисы, энергообъекты
23:45
Россияне атаковали Покровское направление 37 раз: уничтожено 125 оккупантов
23:27
фотоНациональный музей Чехии снял флаг Украины для рекламы выставки окаменелостей
23:19
ИИ уменьшил количество рабочих мест для молодых американцев на 13% — исследование
Все новости...
Реклама:
Реклама: