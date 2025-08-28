Зеленский: Удар России по Украине – это удар по Трампу

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар РФ по Украине, в частности, Киеву в ночь на 28 августа, является также ударом по Европе и президенту США Дональду Трампу.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Этот удар (удар РФ в ночь на 28 августа – ред.) абсолютно четко демонстрирует, что российские цели действительно не изменились. Они хотят воевать и бьют не только по нашим людям, не только по нашим городам, нашим общинам. Россия сейчас наносит удары по всем в мире, кто стремится к миру".

Детали: По словам президента, "это удар по Европе, также это удар России по президенту Трампу, по другим глобальным субъектам".

"В Вашингтоне мы слышали, что Путин якобы готов к окончанию войны – к встрече на уровне лидеров и решению ключевых вопросов. Но он выбирает баллистику вместо каких-либо реальных шагов к миру. Он убивает детей, чтобы не говорить о том, когда и как будет мир. Проблема в том, что он не боится вот так бить по тем лидерам, которым он что-то обещает", - сказал Зеленский.

Он при этом указал, что ряд стран, в частности, Китай и Индия, другие страны Азии и Латинской Америки, до сих пор торгуют с Россией. "Россия просто втягивает их в свои сообщники такими ударами, таким убийством людей", - отметил президент.