Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білому домі обстріл Києва поставили в один ряд з атаками по російських НПЗ

Олег Павлюк, Анастасія ПроцЧетвер, 28 серпня 2025, 21:08
У Білому домі обстріл Києва поставили в один ряд з атаками по російських НПЗ
КЕРОЛАЙН ЛЕВІТТ. фото: Getty Images

Речниця адміністрації США Керолайн Левітт, реагуючи на нічну атаку РФ на Україну, нагадала про українські удари по НПЗ у Росії та сказала, що "обидві сторони", можливо, не хочуть завершення війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Левітт на брифінгу 

Деталі: За словами Левітт, вона спілкувалась з президентом США Дональдом Трампом щодо останньої російської атаки, і "він не був задоволений цією новиною, але й не був здивований".

Реклама:

"Ідеться про дві країни, які вже дуже давно перебувають у стані війни. Росія запустила цю атаку на Київ. І так само Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, протягом серпня вони знищили 20% потужностей російських нафтопереробних заводів", – додала вона.

Левітт також сказала, що Трамп "продовжує пильно стежити" за ситуацією і хоче завершити війну, аби припинити вбивства людей.

"Але, можливо, обидві сторони цієї війни не готові самі її закінчити. Президент хоче, щоб вона закінчилася, але лідери цих двох країн теж повинні хотіти, щоб вона закінчилася. І я думаю, що президент пізніше зробить додаткові заяви щодо цього", – розповіла журналістам речниця Білого дому.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

  • В ніч проти 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків – на ще 26.
  • У столиці відомо про загибель щонайменше 19 людей, зокрема четверо дітей. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.
  • Російський обстріл засудила низка європейських держав.
  • Спецпредставник президента США Кіт Келлог першим з американських високопосадовців прокоментував один із наймасованіших російських обстрілів Києва, підкресливши, що ці атаки "загрожують миру, якого прагне президент США".
  • Американське посольство у Києві надвечір у четвер прокоментуваломасований російський обстріл, нагадавши заклик Трампа до "обох сторін" досягти рішення про припинення війни.

СШАросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
документКабмін зобов'язав погоджувати проведення масових заходів з військовими
Зеленський анонсував напрацювання щодо гарантій безпеки: Будуть наступного тижня
Держетнополітики визнала зв'язок УПЦ МП з Російською православною церквою
Атака РФ пошкодила енергооб’єкти у кількох областях України
Норма про виїзд чоловіків 18-22 роки на пасажиропотік через кордон не вплинула – ДПСУ
"Ваші кінцівки – по лікоть в українській крові": "Мадяр" порадив Орбану "запхати в дупу" його санкції
Усі новини...
Зеленський: Удар Росії по Україні – це удар по Трампу
На залізничну станцію в російській Твєрі завітав ГУРкіт – джерело
Звільнений з полону колишній мер Херсона розповів, як росіяни хотіли зробити його "губернатором"
Атака РФ на Київ: кількість загиблих збільшилась до 22, під завалами можуть бути ще люди
Останні новини
01:24
Президент Португалії назвав Трампа "російським агентом"
00:46
футболДотиснули в додатковий час: "Шахтар" здійснив камбек у грі з "Серветтом" і вийшов у Лігу конференцій
00:39
Уряд ще раз схвалив законопроєкт про податок на доходи від продажу товарів на OLX, Prom, Rozetka
00:23
США схвалили продаж Україні понад трьох тисяч крилатих ракет ERAM
00:14
футбол"Полісся" з боями поступилось "Фіорентині" у кваліфікації Ліги конференцій
00:03
футболРаннього голу виявилося недостатньо. "Динамо" вилетіло із Ліги Європи від "Маккабі"
23:56
Новини економіки 28 серпня: РФ атакувала завод Bayraktar, будівлі банків, кафе, офіси, енергооб’єкти
23:45
Росіяни атакували Покровський напрямок 37 разів: знешкоджено 125 окупантів
23:27
фотоНаціональний музей Чехії зняв прапор України для реклами виставки скам'янілостей
23:19
ШІ зменшив кількість робочих місць для молодих американців на 13% — дослідження
Усі новини...
Реклама:
Реклама: