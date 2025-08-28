У Білому домі обстріл Києва поставили в один ряд з атаками по російських НПЗ

Речниця адміністрації США Керолайн Левітт, реагуючи на нічну атаку РФ на Україну, нагадала про українські удари по НПЗ у Росії та сказала, що "обидві сторони", можливо, не хочуть завершення війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Левітт на брифінгу

Деталі: За словами Левітт, вона спілкувалась з президентом США Дональдом Трампом щодо останньої російської атаки, і "він не був задоволений цією новиною, але й не був здивований".

"Ідеться про дві країни, які вже дуже давно перебувають у стані війни. Росія запустила цю атаку на Київ. І так само Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, протягом серпня вони знищили 20% потужностей російських нафтопереробних заводів", – додала вона.

Левітт також сказала, що Трамп "продовжує пильно стежити" за ситуацією і хоче завершити війну, аби припинити вбивства людей.

"Але, можливо, обидві сторони цієї війни не готові самі її закінчити. Президент хоче, щоб вона закінчилася, але лідери цих двох країн теж повинні хотіти, щоб вона закінчилася. І я думаю, що президент пізніше зробить додаткові заяви щодо цього", – розповіла журналістам речниця Білого дому.

