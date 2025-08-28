В Белом доме обстрел Киева поставили в один ряд с атаками по российским НПЗ

Пресс-секретарь администрации США Кэролайн Левитт, реагируя на ночную атаку РФ на Украину, напомнила об украинских ударах по НПЗ в России и сказала, что "обе стороны", возможно, не хотят завершения войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Левитт на брифинге

Детали: По словам Левитт, она общалась с президентом США Дональдом Трампом по поводу последней российской атаки, и "он не был доволен этой новостью, но и не был удивлен".

"Речь идет о двух странах, которые уже очень давно находятся в состоянии войны. Россия запустила эту атаку на Киев. И так же Украина недавно нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим заводам. Фактически, в течение августа они уничтожили 20% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов", – добавила она.

Левитт также сказала, что Трамп "продолжает внимательно следить" за ситуацией и хочет завершить войну, чтобы прекратить убийства людей.

"Но, возможно, обе стороны этой войны не готовы сами ее закончить. Президент хочет, чтобы она закончилась, но лидеры этих двух стран тоже должны хотеть, чтобы она закончилась. И я думаю, что президент позже сделает дополнительные заявления по этому поводу", – рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома.

Напомним: