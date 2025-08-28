Все разделы
В Белом доме обстрел Киева поставили в один ряд с атаками по российским НПЗ

Олег Павлюк, Анастасия ПроцЧетверг, 28 августа 2025, 21:08
В Белом доме обстрел Киева поставили в один ряд с атаками по российским НПЗ
КЭРОЛАЙН ЛЕВИТТ. фото: Getty Images

Пресс-секретарь администрации США Кэролайн Левитт, реагируя на ночную атаку РФ на Украину, напомнила об украинских ударах по НПЗ в России и сказала, что "обе стороны", возможно, не хотят завершения войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Левитт на брифинге 

Детали: По словам Левитт, она общалась с президентом США Дональдом Трампом по поводу последней российской атаки, и "он не был доволен этой новостью, но и не был удивлен".

"Речь идет о двух странах, которые уже очень давно находятся в состоянии войны. Россия запустила эту атаку на Киев. И так же Украина недавно нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим заводам. Фактически, в течение августа они уничтожили 20% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов", – добавила она.

Левитт также сказала, что Трамп "продолжает внимательно следить" за ситуацией и хочет завершить войну, чтобы прекратить убийства людей.

"Но, возможно, обе стороны этой войны не готовы сами ее закончить. Президент хочет, чтобы она закончилась, но лидеры этих двух стран тоже должны хотеть, чтобы она закончилась. И я думаю, что президент позже сделает дополнительные заявления по этому поводу", – рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома.

Напомним:

  • В ночь на 28 августа войска РФ нанесли массированный ударпо Украине, использовав 629 средств воздушного нападения. Попадания ракет и ударных дронов зафиксировали на 13 локациях, падение обломков – еще на 26.
  • В столице известно о гибели по меньшей мере 19 человек, в том числе четырех детей. 29 августа в Киеве объявили Днем траура.
  • Российский обстрел осудили ряд европейских государств.
  • Спецпредставитель президента США Кит Келлог первым из американских высокопоставленных чиновников прокомментировал один из самых массированных российских обстрелов Киева, подчеркнув, что эти атаки "угрожают миру, к которому стремится президент США".
  • Американское посольство в Киеве вечером в четверг прокомментировало массированный российский обстрел, напомнив призыв Трампа к "обеим сторонам" достичь решения о прекращении войны.

СШАроссийско-украинская война
