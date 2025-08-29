Президент Португалії назвав Трампа "російським агентом"

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза заявив, що президент США Дональд Трамп нині діє як "російський агент", віддаючи перевагу Москві у війні проти України.

Джерело: CNN Portugal

Деталі: Виступ президента відбувся у середу на молодіжному заході у Літньому університеті – ініціативі з підготовки молодих кадрів, що триває в місті Каштелу-де-Віде.

Під час панелі "Відповіді президента" Соуза говорив про міжнародну ситуацію та сучасні виклики. Він охарактеризував Трампа як приклад нового стилю політичного лідерства, більш емоційного й орієнтованого на прямий контакт із громадянами без посередників, але водночас відзначив небезпечний зсув у глобальному балансі сил.

"З однією особливою і складною річчю: лідер провідної супердержави, об’єктивно, є радянським або російським агентом. Він діє як агент", – заявив президент Португалії.

Соуза наголосив, що це не "альянс, заснований на дружбі, економічній, ідеологічній або доктринальній співпраці".

"Я кажу, що, об'єктивно, нове американське керівництво стратегічно сприяє Російській Федерації", – заявив він, маючи на увазі дії президента США у війні в Україні.

За його словами, нове американське керівництво "перетворилося з союзника однієї сторони на арбітра конфлікту", причому арбітра, який прагне вести переговори лише з Росією, виключаючи Україну та Європу.