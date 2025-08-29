Все разделы
Президент Португалии назвал Трампа "российским агентом"

Иван ДьяконовПятница, 29 августа 2025, 01:24
Президент Португалии назвал Трампа российским агентом
Марсело Ребелу де Соуза. Фото: Getty Images

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза заявил, что президент США Дональд Трамп сейчас действует как "российский агент", отдавая предпочтение Москве в войне против Украины.

Источник: CNN Portugal

Детали: Выступление президента состоялось в среду на молодежном мероприятии в Летнем университете – инициативе по подготовке молодых кадров, которая проходит в городе Каштелу-де-Виде.

Во время панели "Ответы президента" Соуза говорил о международной ситуации и современных вызовах. Он охарактеризовал Трампа как пример нового стиля политического лидерства, более эмоционального и ориентированного на прямой контакт с гражданами без посредников, но в то же время отметил опасное смещение в глобальном балансе сил.

"С одной особой и сложной вещью: лидер ведущей супердержавы, объективно, является советским или российским агентом. Он действует как агент", – заявил президент Португалии.

Соуза подчеркнул, что это не "альянс, основанный на дружбе, экономическом, идеологическом или доктринальном сотрудничестве".

"Я говорю, что, объективно, новое американское руководство стратегически способствует Российской Федерации", – заявил он, имея в виду действия президента США в войне в Украине.

По его словам, новое американское руководство "превратилось из союзника одной стороны в арбитра конфликта", причем арбитра, который стремится вести переговоры только с Россией, исключая Украину и Европу.

