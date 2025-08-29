Зеленський обговорив з лідерами пʼяти країн Європи гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський провів координаційну онлайн-зустріч із лідерами Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Данії. Основною темою переговорів стали гарантії безпеки для України, довгострокова підтримка армії та посилення тиску на Росію.

Джерело: пресреліз Офісу президента України

Деталі: В ОП повідомили, що під час зустрічі з президентами Польщі Каролем Навроцьким, Литви Гітанасом Науседою, Латвії Едгарсом Рінкевичсом, Естонії Аларом Карісом та прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен Зеленський наголосив на важливості гарантій безпеки для України у разі повторного нападу Росії.

Реклама:

За словами українського президента, основою гарантій має бути сильна українська армія, яка потребує стабільного і довгострокового фінансування, постачання зброї та виробництво озброєнь.

"Коли ми говоримо про гарантії безпеки, нам потрібні чіткі відповіді: хто допоможе нам захищатися на землі, у повітрі та на морі, якщо Росія знову нападе", – сказав Зеленський.

Пряма мова Зеленського: "Росія відмовилася припиняти вбивства – вони навіть сказали "ні" Президенту Трампу. Ми бачимо негативні сигнали від Росії щодо можливого саміту на рівні лідерів. Чесно кажучи, ми вважаємо, що Путін досі зацікавлений лише у продовженні цієї війни".

РЕКЛАМА:

Деталі: Президент наголосив, що США готові брати участь у наданні гарантій безпеки разом з Європою.

Пряма мова Зеленського: "Ми домовилися з Президентом Трампом, що Америка буде частиною гарантій безпеки. Це добре, і це надзвичайно важливе рішення. Президент Трамп вважає, що європейці повинні очолити цей процес, але Америка готова долучитися й допомогти координувати його".

Деталі: Президент Литви зауважив, що всі розуміють: російський очільник не хоче миру. Його дії свідчать про те, що він намагається окупувати якомога більше територій України. За словами Науседи, єдиний спосіб досягти миру – це сила, зокрема через санкції.

Естонський президент підтримав ідею чітко прописати зобов’язання кожної країни в системі гарантій безпеки.

Прем’єр-міністерка Данії зазначила, що минуло майже два тижні з моменту саміту у Вашингтоні, утім немає жодних ознак того, що Росія готова до переговорів на рівні лідерів. Саме тому, на її думку, зараз важливо посилити тиск на Росію.

Фредеріксен також підкреслила важливість підтримки української оборонної промисловості, яка здатна нарощувати виробництво зброї за умови достатнього фінансування.