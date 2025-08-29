Зеленский обсудил с лидерами пяти стран Европы гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел координационную онлайн-встречу с лидерами Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Дании. Основной темой переговоров стали гарантии безопасности для Украины, долгосрочная поддержка армии и усиление давления на Россию.

Источник: пресс-релиз Офиса президента Украины

Детали: В ОП сообщили, что во время встречи с президентами Польши Каролем Навроцким, Литвы Гитанасом Науседой, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен Зеленский отметил важность гарантий безопасности для Украины в случае повторного нападения России.

Реклама:

По словам украинского президента, основой гарантий должна быть сильная украинская армия, которая требует стабильного и долгосрочного финансирования, поставки оружия и производство вооружений.

"Когда мы говорим о гарантиях безопасности, нам нужны четкие ответы: кто поможет нам защищаться на земле, в воздухе и на море, если Россия снова нападет", – сказал Зеленский.

Прямая речь Зеленского: "Россия отказалась прекращать убийства – они даже сказали "нет" Президенту Трампу. Мы видим негативные сигналы от России относительно возможного саммита на уровне лидеров. Честно говоря, мы считаем, что Путин до сих пор заинтересован только в продолжении этой войны".

РЕКЛАМА:

Детали: Президент подчеркнул, что США готовы участвовать в предоставлении гарантий безопасности вместе с Европой.

Прямая речь Зеленского: "Мы договорились с Президентом Трампом, что Америка будет частью гарантий безопасности. Это хорошо, и это очень важное решение. Президент Трамп считает, что европейцы должны возглавить этот процесс, но Америка готова присоединиться и помочь координировать его".

Детали: Президент Литвы отметил, что все понимают: российский глава не хочет мира. Его действия свидетельствуют о том, что он пытается оккупировать как можно больше территорий Украины. По словам Науседы, единственный способ достичь мира – это сила, в частности через санкции.

Эстонский президент поддержал идею четко прописать обязательства каждой страны в системе гарантий безопасности.

Премьер-министр Дании отметила, что прошло почти две недели с момента саммита в Вашингтоне, впрочем нет никаких признаков того, что Россия готова к переговорам на уровне лидеров. Именно поэтому, по ее мнению, сейчас важно усилить давление на Россию.

Фредериксен также подчеркнула важность поддержки украинской оборонной промышленности, которая способна наращивать производство оружия при условии достаточного финансирования.