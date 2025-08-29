Росіяни атакували Малокатеринівку на Запоріжжі: постраждала однорічна дитина – ОВА
П'ятниця, 29 серпня 2025, 06:45
Внаслідок російського обстрілу селища Малокатеринівка Запорізького району поранено однорічного хлопчика.
Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Ворог завдав чотири удари по селищу Малокатеринівка. Поцілив по житловій забудові. Зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та господарчі споруди, розташовані поруч.
Реклама:
Поранений 1-річний хлопчик. Медики надали дитині усю необхідну допомогу".