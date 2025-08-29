Россияне атаковали Малокатериновку на Запорожье: пострадал годовалый ребенок – ОВА

В результате российского обстрела поселка Малокатериновка Запорожского района ранен годовалый мальчик.

Источник: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Враг нанес четыре удара по поселку Малокатериновка. Попал по жилой застройке. Загорелись несколько частных домов. Взрывной волной повреждены дома и хозяйственные постройки, расположенные рядом.

Ранен 1-летний мальчик. Медики оказали ребенку всю необходимую помощь".