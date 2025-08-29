Росіяни обстріляли Херсон: 3 поранених

Три людини дістали посилання внаслідок російських обстрілів міста Херсон пізно ввечері 28 серпня.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно ОВА: "Близько 23:00 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли Дніпровський район. Тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості отримали троє людей. Їх доставили до лікарні співробітники поліції".

Деталі: 42-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини, черевної порожнини, перелом ноги, він у важкому стані.

72-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг – його стан середній.

63-річна дістала мінно-вибухову травму, забої та уламкові поранення рук. Медики оцінюють її стан як легкий.