Россияне обстреляли Херсон: 3 раненых

Три человека получили ранения в результате российских обстрелов города Херсон поздно вечером 28 августа.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Около 23:00 российские войска с временно оккупированного левого берега обстреляли Днепровский район. Телесные повреждения различной степени тяжести получили три человека. Их доставили в больницу сотрудники полиции".

Детали: 42-летний мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки, брюшной полости, перелом ноги, он в тяжелом состоянии.

72-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног – его состояние среднее.

63-летняя женщина получила минно-взрывную травму, ушибы и осколочные ранения рук. Медики оценивают ее состояние как легкое.