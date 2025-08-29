Окупанти атакували Дніпро і область: 2 загиблих та 3 поранених
Дві людини загинули та ще три дістали поранення на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки безпілотниками.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Потерпала Синельниківщина – Межівська, Слов'янська, Покровська, Васильківська громади. Агресор цілив безпілотниками. На жаль, загинули двоє людей – чоловік та жінка".
Деталі: Ще одна 50-річна жінка постраждала, їй надали допомогу на місці.
Внаслідок атаки вирувала пожежа на території підприємства, також горіли приватні будинки і суха трава. Понівечені АЗС та автомобілі.
Двоє людей постраждали через атаку БпЛА у Дніпрі.
"Чоловік 46 років "важкий". 69-річний поранений – у стані середньої тяжкості. Виникли займання, які рятувальники загасили. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина", – повідомив Лисак.
Також загарбники атакували безпілотниками Новопільську громаду Криворізького району – там виникла пожежа, яку вже загасили.
FPV-дронами росіяни вдарили по Нікопольщині. За словами Лисака, були влучання у Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах.
Голова ОВА також додав, що над областю збили 8 російських БпЛА.