Оккупанты атаковали Днепр и область: 2 погибших и 3 раненых

Ирина БалачукПятница, 29 августа 2025, 08:11
Оккупанты атаковали Днепр и область: 2 погибших и 3 раненых
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Два человека погибли и еще три получили ранения в Днепропетровской области в результате российской атаки беспилотниками.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Пострадала Синельниковщина – Межевская, Славянская, Покровская, Васильковская общины. Агрессор целился беспилотниками. К сожалению, погибли два человека – мужчина и женщина".

Детали: Еще одна 50-летняя женщина пострадала, ей оказали помощь на месте.

В результате атаки бушевал пожар на территории предприятия, также горели частные дома и сухая трава. Повреждены АЗС и автомобили. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА 

Два человека пострадали из-за атаки БпЛА в Днепре.

"Мужчина 46 лет в тяжелом состоянии. 69-летний раненый – в состоянии средней тяжести. Возникли возгорания, которые спасатели потушили. Повреждены инфраструктурный объект и пожарная часть", – сообщил Лысак.

Также захватчики атаковали беспилотниками Новопольскую общину Криворожского района – там возник пожар, который уже потушили.

FPV-дронами россияне нанесли удар по Никопольскому району. По словам Лысака, были попадания в Марганецкой, Мировской, Покровской общинах. 

Глава ОВА также добавил, что над областью сбили 8 российских БпЛА.

