Оккупанты атаковали Днепр и область: 2 погибших и 3 раненых
Два человека погибли и еще три получили ранения в Днепропетровской области в результате российской атаки беспилотниками.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Пострадала Синельниковщина – Межевская, Славянская, Покровская, Васильковская общины. Агрессор целился беспилотниками. К сожалению, погибли два человека – мужчина и женщина".
Детали: Еще одна 50-летняя женщина пострадала, ей оказали помощь на месте.
В результате атаки бушевал пожар на территории предприятия, также горели частные дома и сухая трава. Повреждены АЗС и автомобили.
Два человека пострадали из-за атаки БпЛА в Днепре.
"Мужчина 46 лет в тяжелом состоянии. 69-летний раненый – в состоянии средней тяжести. Возникли возгорания, которые спасатели потушили. Повреждены инфраструктурный объект и пожарная часть", – сообщил Лысак.
Также захватчики атаковали беспилотниками Новопольскую общину Криворожского района – там возник пожар, который уже потушили.
FPV-дронами россияне нанесли удар по Никопольскому району. По словам Лысака, были попадания в Марганецкой, Мировской, Покровской общинах.
Глава ОВА также добавил, что над областью сбили 8 российских БпЛА.