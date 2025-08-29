Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Каллас: У 19-му пакеті санкцій ЄС можуть бути обмеження для енергетики РФ

Тетяна Висоцька, Анастасія ПроцП'ятниця, 29 серпня 2025, 09:45
Каллас: У 19-му пакеті санкцій ЄС можуть бути обмеження для енергетики РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас повідомила, що до 19-го пакета санкцій проти Росії можуть увійти обмеження щодо енергетики, фінансових послуг, а також вторинні санкції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Каллас

Деталі: Каллас наголосила, що фінансові та енергетичні санкції будуть найбільш ефективними проти Кремля.

Реклама:

"Ми працюємо над наступним пакетом, і наразі на столі є кілька варіантів. Звичайно, найбільше їх вдарять будь-які санкції проти енергетики та всі вторинні санкції, які, наприклад, запровадили американці, а також обмеження у фінансових послугах, що фактично перекривають їм доступ до капіталу, у якому вони так відчайдушно потребують", – підкреслила Каллас.

Вона уточнила, що обговорення тривають.

"Ми завжди виносимо на стіл багато варіантів, а потім зрештою маємо домовитися", – пояснила висока представниця ЄС.і 

РЕКЛАМА:

"Усі розуміють: враховуючи, як Путін принижує мирні зусилля, єдине, що реально працює, – це тиск", – наголосила Кая Каллас.

Нагадаємо:

  • Як повідомляла "Європейська правда", ЄС розглядає можливість запровадити вторинні санкції, щоб не дати третім країнам допомагати Росії ухилятись від уже запроваджених обмежень.
  • Цей інструмент – ухвалений у 2023 році, але досі не використаний – передбачає заборону експорту, постачання або передачу певних товарів до третіх країн, які, як вважається, сприяють обходу санкцій ЄС.
  • ЗМІ раніше дізнались, що 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ не міститименових серйозних обмежень на продаж енергоносіїв, які фінансують війну Росії проти України.
  • Тим часом США запровадили вторинні тарифи проти Індії, щоб покарати її за закупівлю російської нафти.

ЄСсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео Рятувальні роботи у Києві завершили, досі невідома доля 8 людей – Зеленський
У Києві внаслідок ДТП перекинулось поліцейське авто: загинув водій, троє поранених
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони в Україні – ЗМІ
До 23 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки: розбір завалів триває
документКабмін зобов'язав погоджувати проведення масових заходів з військовими
Зеленський анонсував напрацювання щодо гарантій безпеки: Будуть наступного тижня
Усі новини...
ЄС
Цьогоріч в ЄС купили майже 6,5 мільйонів нових авто: 5 найпопулярніших брендів
ЄС викликала посланника Росії через атаку на будівлю делегації в Києві
У Києві через російський удар пошкоджена будівля представництва Євросоюзу
Останні новини
11:30
фотоДронова атака спричинила пожежу біля виноробні Путіна під Геленджиком
11:21
Автопілот Tesla відлякує клієнтів частіше, ніж приваблює — дослідження
11:12
CNN: США можуть поставити Україні ракети ERAM ще цього року
11:11
Удар дронів на місяці вивів з ладу великий завод російського "Новатека" на Балтиці
10:54
тенісВизначилася суперниця Костюк у третьому колі US Open
10:53
Пам'ятні та інвестиційні монети цьогоріч принесли НБУ 346 мільйонів
10:53
Росіяни з БпЛА атакували 66-річного чоловіка у Херсоні, він загинув – ОВА
10:52
В Україні планують створити перший водневий трубопровід
10:51
Скільки сексуальних злочинів, зокрема проти дітей, зафіксували у 2025 році: дані Офісу генпрокурора
10:37
фото, відео Рятувальні роботи у Києві завершили, досі невідома доля 8 людей – Зеленський
Усі новини...
Реклама:
Реклама: