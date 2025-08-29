Каллас: У 19-му пакеті санкцій ЄС можуть бути обмеження для енергетики РФ
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас повідомила, що до 19-го пакета санкцій проти Росії можуть увійти обмеження щодо енергетики, фінансових послуг, а також вторинні санкції.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Каллас
Деталі: Каллас наголосила, що фінансові та енергетичні санкції будуть найбільш ефективними проти Кремля.
"Ми працюємо над наступним пакетом, і наразі на столі є кілька варіантів. Звичайно, найбільше їх вдарять будь-які санкції проти енергетики та всі вторинні санкції, які, наприклад, запровадили американці, а також обмеження у фінансових послугах, що фактично перекривають їм доступ до капіталу, у якому вони так відчайдушно потребують", – підкреслила Каллас.
Вона уточнила, що обговорення тривають.
"Ми завжди виносимо на стіл багато варіантів, а потім зрештою маємо домовитися", – пояснила висока представниця ЄС.і
"Усі розуміють: враховуючи, як Путін принижує мирні зусилля, єдине, що реально працює, – це тиск", – наголосила Кая Каллас.
Нагадаємо:
- Як повідомляла "Європейська правда", ЄС розглядає можливість запровадити вторинні санкції, щоб не дати третім країнам допомагати Росії ухилятись від уже запроваджених обмежень.
- Цей інструмент – ухвалений у 2023 році, але досі не використаний – передбачає заборону експорту, постачання або передачу певних товарів до третіх країн, які, як вважається, сприяють обходу санкцій ЄС.
- ЗМІ раніше дізнались, що 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ не міститименових серйозних обмежень на продаж енергоносіїв, які фінансують війну Росії проти України.
- Тим часом США запровадили вторинні тарифи проти Індії, щоб покарати її за закупівлю російської нафти.