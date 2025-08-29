Каллас: У 19-му пакеті санкцій ЄС можуть бути обмеження для енергетики РФ

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас повідомила, що до 19-го пакета санкцій проти Росії можуть увійти обмеження щодо енергетики, фінансових послуг, а також вторинні санкції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Каллас

Деталі: Каллас наголосила, що фінансові та енергетичні санкції будуть найбільш ефективними проти Кремля.

"Ми працюємо над наступним пакетом, і наразі на столі є кілька варіантів. Звичайно, найбільше їх вдарять будь-які санкції проти енергетики та всі вторинні санкції, які, наприклад, запровадили американці, а також обмеження у фінансових послугах, що фактично перекривають їм доступ до капіталу, у якому вони так відчайдушно потребують", – підкреслила Каллас.

Вона уточнила, що обговорення тривають.

"Ми завжди виносимо на стіл багато варіантів, а потім зрештою маємо домовитися", – пояснила висока представниця ЄС.і

"Усі розуміють: враховуючи, як Путін принижує мирні зусилля, єдине, що реально працює, – це тиск", – наголосила Кая Каллас.

